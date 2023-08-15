Tam Boyutta Gör Günümüzde rakibi dijital platformlara karşı kullanıcı kaybetmeye devam eden Netflix, uygulamaya yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 2021 yılında erişime açılan Netflix Games'in daha fazla cihazda kullanıma sunulacağından sizlere bahsetmiştik. An itibarıyla bu hizmet, belirli akıllı TV'ler ve medya oynatıcılara gelmeye başladı.

Netflix Games, akıllı TV ve tarayıcılara geliyor

Netflix, hemen hemen tüm akıllı TV'lerde kendine yer bulmuş olsa da, oyun platformu yalnızca mobil cihazlar ile sınırlı kaldı. Bu noktada mobil kullanıcılar, platform tarafından sunulan oyunlara yalznıca App Store veya Google Play'den aktif bir Netflix aboneliğiyle ulaşabiliyor. Bugünse dijital içerik devi, Netflix Games kapsamında sunulacak oyun akışı testlerine başladı.

Aktarıldığı kadarıyla platformun beta sürümü, Birleşik Krallık ve Kanada'da yalnızca Amazon Fire TV medya oynatıcıları, Google TV'li Chromecast, LG TV'ler, NVIDIA Shield TV, Roku cihazları ve TV'ler, Samsung akıllı TV'ler ile sınırlı olacak. Ancak Netflix, gelecekte daha fazla cihaz için destek ekleneceğini söylüyor. Ayrıca beta aşamasında kullanıcılara yalnızca iki oyun sunulduğunu belirtelim. Bunlar Oxenfree ve mücevher madenciliği temalı Molehew's Mining Adventure olacak.

Netflix Game Controller uygulaması yayınlandı 5 gün önce eklendi

Ek olarak her iki oyun, desteklenen masaüstü tarayıcılar aracılığıyla Netflix'in web sitesinde de denenebilecek. Ancak bu özelliğin önümüzdeki haftalarda erişime açılacağını belirtelim. Böylelikle kullanıcıların yalnızca Netflix adresine giriş yapması yeterli olacak. Ayrıca klavye ve fare desteği sunulacak.

Netflix'in kitaplığındaki tüm oyunların TV'lere veya web tarayıcılara gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Netflix Games, akıllı TV ve tarayıcılara geliyor!