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    Netflix Games, akıllı TV ve tarayıcılara geliyor

    Netflix, 2021 yılında kullanıma sunulan oyun hizmetini akıllı TV ve tarayıcılara getiriyor. Birleşik Krallık ve Kanada için bulut akışı testlerine başlandı. İşte detaylar.
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    Netflix Games, akıllı TV ve tarayıcılara geliyor! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde rakibi dijital platformlara karşı kullanıcı kaybetmeye devam eden Netflix, uygulamaya yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda 2021 yılında erişime açılan Netflix Games'in daha fazla cihazda kullanıma sunulacağından sizlere bahsetmiştik. An itibarıyla bu hizmet, belirli akıllı TV'ler ve medya oynatıcılara gelmeye başladı. 

    Netflix Games, akıllı TV ve tarayıcılara geliyor

    Netflix, hemen hemen tüm akıllı TV'lerde kendine yer bulmuş olsa da, oyun platformu yalnızca mobil cihazlar ile sınırlı kaldı. Bu noktada mobil kullanıcılar, platform tarafından sunulan oyunlara yalznıca App Store veya Google Play'den aktif bir Netflix aboneliğiyle ulaşabiliyor. Bugünse dijital içerik devi, Netflix Games kapsamında sunulacak oyun akışı testlerine başladı. 

    Aktarıldığı kadarıyla platformun beta sürümü, Birleşik Krallık ve Kanada'da yalnızca Amazon Fire TV medya oynatıcıları, Google TV'li Chromecast, LG TV'ler, NVIDIA Shield TV, Roku cihazları ve TV'ler, Samsung akıllı TV'ler ile sınırlı olacak. Ancak Netflix, gelecekte daha fazla cihaz için destek ekleneceğini söylüyor. Ayrıca beta aşamasında kullanıcılara yalnızca iki oyun sunulduğunu belirtelim. Bunlar Oxenfree ve mücevher madenciliği temalı Molehew's Mining Adventure olacak.

    Ek olarak her iki oyun, desteklenen masaüstü tarayıcılar aracılığıyla Netflix'in web sitesinde de denenebilecek. Ancak bu özelliğin önümüzdeki haftalarda erişime açılacağını belirtelim. Böylelikle kullanıcıların yalnızca Netflix adresine giriş yapması yeterli olacak. Ayrıca klavye ve fare desteği sunulacak.

    Netflix'in kitaplığındaki tüm oyunların TV'lere veya web tarayıcılara gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Rhodope Thrax 11 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 13 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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