Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük dijital yayın servisi olan Netflix, orijinal içerik yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. Disney Plus, Prime Video ve HBO Max gibi rakiplerine alan bırakmak istemeyen şirket, içerikler için bu yıl tam 17,3 milyar dolarlık bütçe ayırmış durumda. Netflix'in bir önceki yıl bütçesi ise 15 milyar dolardı.

"Streaming savaşları"

Dijital yayın sektörü özellikle de ABD'de müthiş bir yarışa dönmüş durumda. Netflix'in bu alandaki başarısını gören medya devleri bildiğiniz gibi bir süredir kendi servisleri üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Disney Plus ve Apple TV+ yayın hayatına başlamıştı. Apple TV+'ın şu an için biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz. Disney Plus ise özellikle de The Mandalorian dizisi sayesinde hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı.

İlginizi Çekebilir

İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı

2020'de "streaming savaşlarının" daha da kızışması bekleniyor. Netflix'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen HBO Max, önümüzdeki Mayıs ayında ABD'de yayın hayatına başlayacak. WarnerMedia'ya ait olan HBO Max'ın kütüphanesinde Warner Bros filmleri, HBO dizileri, DC Sinematik Evreni, Friends, Rick & Morty, Crunchyroll ve Cartoon Network gibi içerikler bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı"

Netflix'in hızına yetişebilen yok

Netflix'i şu anda diğer servislerden ayıran bir nokta var: İçerik üretme hızı. Şirket neredeyse her hafta kullanıcılarına orijinal bir içerik sunuyor. Örneğin Netflix'in rakiplerinden olan Disney Plus şu anda bu konuda biraz sıkıntılı bir sürece girmiş durumda. The Mandalorian'ın sona ermesinin ardından birçok kullanıcı, serviste izleyecek bir şey bulamamalarından şikayetçi olmaya başlamış. Abonelerin önemli bir kısmının, yeni bir içerik çıkana kadar Disney Plus üyeliklerini iptal ettiği belirtiliyor.

Orijinal içerik konusunda rakiplerinin bir adım önünde olmaya devam etmek isteyen Netflix'in, önümüzdeki yıllarda da bütçesini artırmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Variety'de yer alan analizlere göre şirketin 2028 yılındaki bütçesi en az 26 milyar dolar seviyesine ulaşacak.

https://variety.com/2020/digital/news/netflix-2020-content-spending-17-billion-1203469237/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.