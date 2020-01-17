Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı

Dünyanın en büyük dijital yayın servisi olan Netflix, orijinal içerik yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. Disney Plus, Prime Video ve HBO Max gibi rakiplerine alan bırakmak istemeyen şirket, içerikler için bu yıl tam 17,3 milyar dolarlık bütçe ayırmış durumda. Netflix'in bir önceki yıl bütçesi ise 15 milyar dolardı.
"Streaming savaşları"
Dijital yayın sektörü özellikle de ABD'de müthiş bir yarışa dönmüş durumda. Netflix'in bu alandaki başarısını gören medya devleri bildiğiniz gibi bir süredir kendi servisleri üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Disney Plus ve Apple TV+ yayın hayatına başlamıştı. Apple TV+'ın şu an için biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz. Disney Plus ise özellikle de The Mandalorian dizisi sayesinde hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı.İlginizi Çekebilir İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı
2020'de "streaming savaşlarının" daha da kızışması bekleniyor. Netflix'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen HBO Max, önümüzdeki Mayıs ayında ABD'de yayın hayatına başlayacak. WarnerMedia'ya ait olan HBO Max'ın kütüphanesinde Warner Bros filmleri, HBO dizileri, DC Sinematik Evreni, Friends, Rick & Morty, Crunchyroll ve Cartoon Network gibi içerikler bulunacak.
Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı"
Netflix'in hızına yetişebilen yok
Netflix'i şu anda diğer servislerden ayıran bir nokta var: İçerik üretme hızı. Şirket neredeyse her hafta kullanıcılarına orijinal bir içerik sunuyor. Örneğin Netflix'in rakiplerinden olan Disney Plus şu anda bu konuda biraz sıkıntılı bir sürece girmiş durumda. The Mandalorian'ın sona ermesinin ardından birçok kullanıcı, serviste izleyecek bir şey bulamamalarından şikayetçi olmaya başlamış. Abonelerin önemli bir kısmının, yeni bir içerik çıkana kadar Disney Plus üyeliklerini iptal ettiği belirtiliyor.
Orijinal içerik konusunda rakiplerinin bir adım önünde olmaya devam etmek isteyen Netflix'in, önümüzdeki yıllarda da bütçesini artırmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Variety'de yer alan analizlere göre şirketin 2028 yılındaki bütçesi en az 26 milyar dolar seviyesine ulaşacak.
https://variety.com/2020/digital/news/netflix-2020-content-spending-17-billion-1203469237/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Tabi bende hiçbir streaming üyeliği yok.
Dark
La casa de papel
See
Mandalorian
Carnival row
Good omens
ve daha bir sürü, hepsi farklı platformlardaki yapımları izledim. Torrent olduğu sürece izlemeye de devam edicem.
Netflix'in içerikleri dışında harika çalışan, düzgün oturttukları bir sistemleri var. Tabii bu sektöre ilk girmelerinin de bir avantajı. Bunun dışında abonelerini birçok konuda serbest bırakıyorlar. Bu da onlara olumlu geri dönüş olarak yansıyor. Mesela dünya'ya açıldıktan sonra aboneleri farklı ülkelerin kütüphanelerine erişebiliyor. Bunu yapabilen abone sayısı az olsa bile o kişiler Netflix aboneliğini devamlı sürdürecek kişiler, yani Netflix'in en sadık aboneleri. Çünkü onlar havuz yerine denize açılıyor. Netflix'i bırakmaları için sebep kalmıyor. Tabii içerik satıcılarının gözünü boyamak için IP banlama işine yöneldiler ama hala çok rahat erişim sağlanabiliyor. Çin'de Netflix yok ama farklı ülkelerin kütüphanelerindeki içeriklerde Çince altyazı/dil seçeneği mevcut. Acaba bunların hepsi Çin dışında yaşayan ama Çince konuşan insanlar için mi? Kendim biliyorum, Çin'de birçok kişinin Netflix aboneliği var.
2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 2 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
11751 kez okundu.
15 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, prime video ve