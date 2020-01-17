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    Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı

    Netflix bu yıl yine içerik bütçesini önemli bir şekilde artırmış. Şirketin sektördeki yeni rakipleri Disney Plus ve HBO Max'a alan bırakmak istemediği söyleniyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    11,8b
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    18
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı
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    Dünyanın en büyük dijital yayın servisi olan Netflix, orijinal içerik yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. Disney Plus, Prime Video ve HBO Max gibi rakiplerine alan bırakmak istemeyen şirket, içerikler için bu yıl tam 17,3 milyar dolarlık bütçe ayırmış durumda. Netflix'in bir önceki yıl bütçesi ise 15 milyar dolardı.

    "Streaming savaşları"

    Dijital yayın sektörü özellikle de ABD'de müthiş bir yarışa dönmüş durumda. Netflix'in bu alandaki başarısını gören medya devleri bildiğiniz gibi bir süredir kendi servisleri üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Disney Plus ve Apple TV+ yayın hayatına başlamıştı. Apple TV+'ın şu an için biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz. Disney Plus ise özellikle de The Mandalorian dizisi sayesinde hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı. 

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    2020'de "streaming savaşlarının" daha da kızışması bekleniyor. Netflix'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen HBO Max, önümüzdeki Mayıs ayında ABD'de yayın hayatına başlayacak. WarnerMedia'ya ait olan HBO Max'ın kütüphanesinde Warner Bros filmleri, HBO dizileri, DC Sinematik Evreni, Friends, Rick & Morty, Crunchyroll ve Cartoon Network gibi içerikler bulunacak. 

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı"

    Netflix'in hızına yetişebilen yok

    Netflix'i şu anda diğer servislerden ayıran bir nokta var: İçerik üretme hızı. Şirket neredeyse her hafta kullanıcılarına orijinal bir içerik sunuyor. Örneğin Netflix'in rakiplerinden olan Disney Plus şu anda bu konuda biraz sıkıntılı bir sürece girmiş durumda. The Mandalorian'ın sona ermesinin ardından birçok kullanıcı, serviste izleyecek bir şey bulamamalarından şikayetçi olmaya başlamış. Abonelerin önemli bir kısmının, yeni bir içerik çıkana kadar Disney Plus üyeliklerini iptal ettiği belirtiliyor.

    Orijinal içerik konusunda rakiplerinin bir adım önünde olmaya devam etmek isteyen Netflix'in, önümüzdeki yıllarda da bütçesini artırmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Variety'de yer alan analizlere göre şirketin 2028 yılındaki bütçesi en az 26 milyar dolar seviyesine ulaşacak.



    https://variety.com/2020/digital/news/netflix-2020-content-spending-17-billion-1203469237/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    telif hakkı sende olan dizi-filmler altın bu sektörde. öbür türlü sonsuza kadar telif kirası ödersin. netflix basıyor içerikleri, tutan tutar; nasılsa talif hakkı kendinde, kütüphaneden asla silinnmez. tutmayanda unutulur gider. bu mantıkla kardalar uzun vadede. misal stranger things, güzel bir dizi, platformdan asla silinmeycek ve hep müşteri çekecek.
    telif hakkı sende olan dizi-filmler altın bu sektörde. öbür türlü sonsuza kadar telif kirası ödersin. netflix basıyor içerikleri, tutan tutar; nasılsa talif hak...
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    Yanıtla +28
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    keremec 4 gün
    Netflix, televizyon kafasında ilerliyor. Nasıl tvlerde millet akşam gelince açıp izlesin diye bomboş diziler yayınlanıyorsa netflix de aynı mantıkla, izleyecek bir şey olsun da ne olursa olsun kafasıyla çöplerle dolduruyor kütüphanesini.
    Netflix, televizyon kafasında ilerliyor. Nasıl tvlerde millet akşam gelince açıp izlesin diye bomboş diziler yayınlanıyorsa netflix de aynı mantıkla, izleyecek...
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    sepulnation 2 gün
    Netflix boş ta olsa içerik ürettiriyor. Bu kafa tv8 kafası ve kesinlikle tutuyor. Belli argümanlar elinde kredi kartı olan büyük kitleye hitap ettiği sürece sıkıntı yok. Ya tutarsa kafasıyla yakaladığı üyelik sattıran işlerde var. Özellikle yerel projelerden bu şekilde tutanlar zaten uygun bir bütçeyle çekilip kendini yüzlerce kat kar ile geri döndüren işlere dönüşüyor. Bunların en ünlüleri La casa de papel ve Dark. Muhafız ve Atiye bile ortadoğuda ciddi tuttu. Senaryoları tırt bile olsa Netflix sonuçta kar ediyor.

    Tabi bende hiçbir streaming üyeliği yok.



    Dark

    La casa de papel

    See

    Mandalorian

    Carnival row

    Good omens

    ve daha bir sürü, hepsi farklı platformlardaki yapımları izledim. Torrent olduğu sürece izlemeye de devam edicem.
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    mcbabayaro_57 2 gün
    Biz kullanıcılar para sağma makinesi olduk. 2 yıldır netflix var ve fark ettim ki %70 belgesel %25 film %5 dizi izliyorum. İzlediğim diziler kesinlikle tamamen netflixde değil ve bu durumdan aşırı sıkıldım. Blacklist 5.den sonrası yok, vikings bölüm gelmiyor, the walking dead satılmış. Bu iş böyle giderse sadece netflix için demiyorum her diziye para verir hale geliriz. 10 yıl sonra 20 tane şirket olur. Ben bir şeye para veriyorum sonra xbilmemnediziizle.com sitesine girmek istemiyorum
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    dostum kertenkele 2 gün
    2 yıllık filmleri ekliyor siteye bizde 3 kişi kullanıyoruz daha adam akıllı film izlemedim boşa para veriyoruz gibi geliyor vakitte yok zaten
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    sametiron 2 gün yeni yorumcu
    Arkadaşlar ininal den netflix açamıyorum neden?
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    cabriyo 3 gün
    3 yılda F45 üretirler bu bütçe ile.
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    darkaura 3 gün
    ne diyim simdiye kadar izledigim netflix eserlerinde nadiren yuksek kalite gordum. anladigim netflix kalitenin uzerinde sayiya onem veriyor. herseye ragmen basari olabilcek bir strateji, sayida basli basina bir kalitedir. sonucunu zaman gosterecek.
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    The Hollow 4 gün
    Bütçe yüksek ama bu yıl daha az içerik daha yüksek kalite olayına dönmeleri lazım. Zaten kaliteli içerik üretmemiz lazım gibi bir açıklama yapmışlardı diye hatırlıyorum.

    Netflix'in içerikleri dışında harika çalışan, düzgün oturttukları bir sistemleri var. Tabii bu sektöre ilk girmelerinin de bir avantajı. Bunun dışında abonelerini birçok konuda serbest bırakıyorlar. Bu da onlara olumlu geri dönüş olarak yansıyor. Mesela dünya'ya açıldıktan sonra aboneleri farklı ülkelerin kütüphanelerine erişebiliyor. Bunu yapabilen abone sayısı az olsa bile o kişiler Netflix aboneliğini devamlı sürdürecek kişiler, yani Netflix'in en sadık aboneleri. Çünkü onlar havuz yerine denize açılıyor. Netflix'i bırakmaları için sebep kalmıyor. Tabii içerik satıcılarının gözünü boyamak için IP banlama işine yöneldiler ama hala çok rahat erişim sağlanabiliyor. Çin'de Netflix yok ama farklı ülkelerin kütüphanelerindeki içeriklerde Çince altyazı/dil seçeneği mevcut. Acaba bunların hepsi Çin dışında yaşayan ama Çince konuşan insanlar için mi? Kendim biliyorum, Çin'de birçok kişinin Netflix aboneliği var.
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    monacomen 4 gün yeni yorumcu
    Sorun şu ki bu kadar içeriği kim nasıl izleyecek? Her dizi 30'ar dakikalık. Ve o kadar çok dizi var ki, şimdi üç platform da içerik üretiyor. Bir de vizyona giren filmler var izlenmesi gereken. E, bir de TV dizileri, özel TV kanalları, belgeseli, sporu, haberi var. Bir de youtube vs. servisler var takip etmek gereken. E, bütün gün evde hiç bir şey yapmadan bütün bu şeyleri izlesen bile bitirmenin imkan ihtimali yok. Kim tüketecek bunca içeriği kimin bütçesi yeter bunca içeriğe? Hadi yetti diyelim bu kişinin hiç özel hayatı, doğa yürüyüşü, ilgi bekleyen çoluğu çocuğu,ana babası, hobisi şusu busu yok o zaman.
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    gun 4 gün
    Türkiye’ye de para harcıyor o güzel 3. Dizimiz yayına girmek üzere.
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    Start Again 4 gün
    Rekabet edebilmesi için bu kadar para harcaman zorunda. Yukarıda arkadaşların dediği gibi Netflix, 'quantity over quality' stratejisini izliyor. İçeriğin kalitesinden ziyade içerik sayısına daha çok önem veriyor. Çünkü aylık aboneliğinizi tutmak için bir neden lazım. Cuma akşamları ne izlesem diye girdiğinizde sizi alıkoysa dahi yeter. Diğer günler zaten işten okuldan ötürü izleme vaktiniz olmuyor. Bir de bütçesinin önemli bir kısmı yerelleştirme için harcanıyor. Her ülke için yerel içerikler üretiyor. Bizdeki Atiye, Hakan Muhafız gibi. Bunun temel sebebi ise ülkelerde büyük çoğunluk bu forumdaki gibi global değil. Annenizi, babanızı düşünün. The Witcher onları heyecanlandırmazken Atiye'ye merak sarabilirler. Yerel içerik olmadan Netflix büyüyemez.
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    11751 kez okundu.
    15 yorum yazıldı.

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