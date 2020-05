Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi The Old Guard'tan ilk fragman

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de aksiyon dolu yeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Charlize Theron'un yer aldığı The Old Guard filminden ilk fragman bugün yayınlandı.

Greg Rucha ve Leandro Fernandez'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Old Guard filminde, ölümsüz bir paralı asker ekibinin hikayesini izliyoruz. Ölümsüzlerin liderliğini Charlize Theron'un karakteri Andy üstleniyor. Yüzyıllardır dikkat çekmeden görevlerini yapan bu ilginç ekip, 21. yüzyılın kamera dolu dünyasının getirdiği zorluklarla birlikte ilk kez ifşa oluyor.

Netflix'in yayınladığı açıklama yazısı:

"Sonsuzluk göründüğünden daha zordur. Andy (Charlize Theron) adlı bir savaşçı önderliğindeki birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, gizemli bir ölümsüzlüğe sahiptir. Bu gizli grup, yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi vermektedir. Ancak ekip acil bir görev için çağrıldığında bir anda olağan dışı yetenekleri ifşa olur. Grup, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) adlı asker, her yolu kullanarak grubun bu tehdidi ortadan kaldırmasına yardım etmek zorundadır.

Greg Rucka imzalı beğenilen çizgi romandan uyarlanan THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, ayakları yere sağlam basan sert ve aksiyon dolu bir öykü."

The Old Guard'ın yapımcılığını Mission Impossible Fallout ve World War Z gibi filmlerden tanıdığımız Skydance Productions üstleniyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Gina Prince-Bythewood var. The Old Guard'ın senaryosunu ise çizgi romanların da yazarı olan Greg Rucha kaleme almış.

The Old Guard filmi 10 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

