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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi The Old Guard'tan ilk fragman

    Netflix'in yeni fantastik aksiyon filmi The Old Guard'tan ilk fragman yayınlandı. İlginç konusuyla dikkat çeken filmin başrolünde Charlize Theron yer alıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,3b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi The Old Guard'tan ilk fragman
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    Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, şimdi de aksiyon dolu yeni bir filmle karşımıza çıkıyor. Başrolünde ünlü oyuncu Charlize Theron'un yer aldığı The Old Guard filminden ilk fragman bugün yayınlandı.

    Greg Rucha ve Leandro Fernandez'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan The Old Guard filminde, ölümsüz bir paralı asker ekibinin hikayesini izliyoruz. Ölümsüzlerin liderliğini Charlize Theron'un karakteri Andy üstleniyor. Yüzyıllardır dikkat çekmeden görevlerini yapan bu ilginç ekip, 21. yüzyılın kamera dolu dünyasının getirdiği zorluklarla birlikte ilk kez ifşa oluyor. 

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    Netflix'in yayınladığı açıklama yazısı:

    "Sonsuzluk göründüğünden daha zordur. Andy (Charlize Theron) adlı bir savaşçı önderliğindeki birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, gizemli bir ölümsüzlüğe sahiptir. Bu gizli grup, yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi vermektedir. Ancak ekip acil bir görev için çağrıldığında bir anda olağan dışı yetenekleri ifşa olur. Grup, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Şimdi Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) adlı asker, her yolu kullanarak grubun bu tehdidi ortadan kaldırmasına yardım etmek zorundadır. 

    Greg Rucka imzalı beğenilen çizgi romandan uyarlanan THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, ayakları yere sağlam basan sert ve aksiyon dolu bir öykü."

    The Old Guard'ın yapımcılığını Mission Impossible Fallout ve World War Z gibi filmlerden tanıdığımız Skydance Productions üstleniyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Gina Prince-Bythewood var. The Old Guard'ın senaryosunu ise çizgi romanların da yazarı olan Greg Rucha kaleme almış.

    The Old Guard filmi 10 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    estf (hakan artan) 3 sa.
    kaç eşcinsel var, onu da reklamda belirtmelisiniz, netflix yeterli eşcinsel sayısını sunuyor mu?
    her 2 kişiden 3ü eşcinsel mi? bunlar önemli konular
    Yanıtla +6
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    eminehaksever 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    CharlizeTheron'un ismi yeter.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    eminehaksever 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    CharlizeTheron'un ismi yeter.
    Yanıtla +6
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    Yaprakdusuyor 3 sa. yeni yorumcu
    İslâmî fikre düşünceye karsi bu pislikleri kullanmayın. Yeri gelecek bu pislikler köküyle beraber sökülecek safinizi iyi seçin
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    estf (hakan artan) 3 sa.
    kaç eşcinsel var, onu da reklamda belirtmelisiniz, netflix yeterli eşcinsel sayısını sunuyor mu?
    her 2 kişiden 3ü eşcinsel mi? bunlar önemli konular
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