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    Netflix'in Aşk 101 dizisinin çekimlerinde iki oyuncuya koronavirüs bulaştı

    Aşk 101'in 2. sezon çekimlerinde dizinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz koronavirüse yakalandı. Çekimler durduruldu. Tüm oyunculara Covid-19 testi yapılacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    2,1b
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix'in Aşk 101 dizisinin çekimlerinde iki oyuncuya koronavirüs bulaştı
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    Netflix’in Türk dizisi Aşk 101’in 2. sezon çekimlerine koronavirüs bulaştı. Dizinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Kubilay Aka, Twitter’dan yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

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    İki oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimler durduruldu. Dizinin ikinci sezonu Aşk 102 adıyla yayınlanacaktı. Koronavirüs nedeniyle çekim ekibi ve oyuncular bir müddet karantinaya girmek zorunda. Bu durum yeni sezonun çıkış tarihini geciktirecek.

    Kubilay Aka, yaptığı paylaşımda, “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor.” dedi. Bazı haberlerde İpek Filiz Yazıcı’nın da Covid-19’a yakalandığı ifade ediliyor ancak henüz bunu doğrular bir açıklama yapılmadı.



    Kaynakça https://www.sabah.com.tr/magazin/2020/09/07/son-dakika-haberi-ask-102-dizisi-oyunculari-koronaviruse-yakalandi-ask-102-dizisinde-basrolleri-paylasan-alina-boz-ve-kubilay-akanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-cekimler-iptal-edildi https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/alina-boz-ve-kubilay-aka-corona-virusune-yakalandi/ https://www.tv100.com/son-dakika-haberi-netflixin-ask-102-dizisinin-basrol-oyunculari-alina-boz-ve-kubilay-aka-korona-viruse-yakalandi-kubilay-aka-kimdir-alina-boz-kimdir-haber-512613 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 gün en beğenilen
    "DONANIM"haber.com mu?

    Milliyet magazin mi?
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    danlabilic (Danla Bilic) 4 gün
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    [resim] ...
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    0ldskool (Old is Koool) 4 gün
    Reyting icin teknoloji sitesinde magazin haberi mi hahah daha neler gorecegiz acaba
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    detanaoq (Heraktus forgionus) 3 gün
    webtekno çomarları buraya dolmuş...
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    koçari (ali burak) 4 gün
    DH asosyalleri her zaman ki gibi mutsuz ve huzursuz.Sanırsın zorla sokuyorlar konuya ve zorla mesaj yazdırıyorlar Geçmiş olsun diyelim.
    Yanıtla +2
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    StrayAngel 4 gün
    Uzun zamandır çizginizden saptınız. Erdi Özüağ sadece işini iyi yapıyor diğerleri ne yapıyor çözemedim. Dikkat edin kendinize sonunuzu getirmeyin.
    Yanıtla +1
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    jesipikmin 4 gün yeni yorumcu
    ALLAH'ım sana binlerce kez teşekkür ederim. Günün en iyi haberi! Dünyada güzel şeyler de oluyor... Hahahahahah
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 3 gün jesipikmin
    inşAllah sülalecek haberini alırız...
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    [__Zahid__] (Zahid ) 4 gün
    gene 30 yaşında adamları liseli mi yapmışlar
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    koçari (ali burak) 4 gün [__Zahid__]
    Bir ara böyle bir muhabbet dönmüştü bu forumda. Birisi senin dediğini yazmıştı.Başka biri de dünyadaki liseli dizilerinden örnekler gösterip herkesin o yaşlarda olduğunu göstermişti. Yani dünyada da böyle. Bir de çok takılmamak lazım. Liseli deyince aklınıza çelimsiz ergenler geliyor olabilir ama 30 yaşında gösteren çokca liseli var. Kızlar zaten makyajla 30u tutturuyorlar özellikle.
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    danlabilic (Danla Bilic) 4 gün
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    özgürbarıs 3 gün danlabilic
    çok güzel olmuş elinize sağlık. Magazin oldu burasıda iyice
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    kokah (ahmet boşver) 4 gün
    geçen haftalarda birisi millet koronadan korkmuyor,ünlülerden ve tanınmış kişilerden koronaya yakalanma haberleri duyacağız demişti,aklımda deli sorular
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    Alqu 4 gün
    geçmiş olsun gençlere atlatırlar inşallah.
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    subaortik 4 gün
    gerçekten çok önemli haber bu bir teknoloji sitesi olarak yılın en iyi teknoloji sitesi ödülünü falan alırsınız bence
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    0ldskool (Old is Koool) 4 gün
    Reyting icin teknoloji sitesinde magazin haberi mi hahah daha neler gorecegiz acaba
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    aşk 102, aşk 101 ve
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