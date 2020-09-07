Netflix'in Aşk 101 dizisinin çekimlerinde iki oyuncuya koronavirüs bulaştı

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Netflix’in Türk dizisi Aşk 101’in 2. sezon çekimlerine koronavirüs bulaştı. Dizinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Kubilay Aka, Twitter’dan yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

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İki oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimler durduruldu. Dizinin ikinci sezonu Aşk 102 adıyla yayınlanacaktı. Koronavirüs nedeniyle çekim ekibi ve oyuncular bir müddet karantinaya girmek zorunda. Bu durum yeni sezonun çıkış tarihini geciktirecek.

Kubilay Aka, yaptığı paylaşımda, “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor.” dedi. Bazı haberlerde İpek Filiz Yazıcı’nın da Covid-19’a yakalandığı ifade ediliyor ancak henüz bunu doğrular bir açıklama yapılmadı.

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