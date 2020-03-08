Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman

    Sınıf savaşlarını çok enteresan bir şekilde ele alan The Platform filmi bu ay Netflix'te yayınlanacak. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    40,3b
    2
    18
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman
    Tam Boyutta Gör

    Orijinal içerik kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix'ten şimdi de çok enteresan bir bilim kurgu filmi geliyor. Bir İspanyol yapımı olan The Platform'un ilk fragmanı izleyenleri etkilemeyi başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]

    Orijinal ismiyle El Hoyo, hücreleri dikey olarak sıralanmış distopik bir hapishanede geçiyor. Her bir katın farklı bir hücreye çıktığı hapishanede çok enteresan bir sınıf sistemi var. Mahkumların yemeği, her gün yalnızca bir kez, aşağı doğru inen bir platform üzerinden veriliyor. Bunun anlamı ise şu: Her bir kattaki mahkumlar sadece bir önceki kattan arta kalanları yiyebiliyor. Böylece ilk kata muhteşem yemeklerle ulaşan platform, son katlara doğru iğrenç bir hale bürünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman"

    El Hoyo aslında 2019 yapımı bir film, ancak şu ana kadar yalnızca İspanya'da ve bazı film festivallerinde gösterildi. Filmin dünya geneli yayın hakları ise Netflix'e ait. El Hoyo gösterildiği önemli film festivallerinden olan Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. 

    El Hoyo, 20 Mart'ta Netflix'te dünyayla buluşacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Konusu baya farklı, çıksın izlerim.
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    dermeister01 (burak sezgin) 1 hf.
    ne bilim kurgusu ya bu resmen korku filmi uzun zamandır bu kadar ürkmemiştim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    malifural (muhammed ali fural) 1 hf.
    bunu hangi manyak yazmış güzel metafor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Fikir çok güzel gerçek hayatı anlatmak için hapishane metaforu kullanılmış, yaşadığımız dünyada da iş böyle yürümüyor mu?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf.
    Güzel fikir. The Cube filmine benzettim. Son zamanlarda böyle orijinal fikirleri pek göremiyoruz. İyi işlenirse çok iyi bir film bizi bekliyor demektir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Son kattakiler ne yiyecek? LUL
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Netflix ne zaman tek odada 3 kişi ile film çekmeyi bırakacak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    obsesoz (Özkan Gülek) 1 hf.
    İyi birşeye benziyor bi bakalım..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 1 hf.
    Netflixten Türkçesini izlerseniz daha verimli olacağı kanısındayım, mantık güzel sevdim izlenir!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    erkanberk (Ali Günel) 1 hf.
    Farklı kafada enteresan bi diziye benziyor. Listeme ekledim👍🏻
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    40292 kez okundu.
    14 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the platform, el hoyo ve
    6 etiket daha netflix bilim kurgu distopik film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı 1 hf. 6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi 1 hf. OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı 1 hf. Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan 1 hf. İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek? 1 hf. Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi 1 hf. Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir 1 hf. Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz 1 hf. Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi 1 hf. Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi 1 hf. ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu 1 hf. Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman Sonraki AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız 1 hf. Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi 1 hf. Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport 1 hf. Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz 1 hf. ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz 1 hf. Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı 1 hf. Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi! 1 hf. GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı 1 hf. Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı! 1 hf. Huawei Nova 7 SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı 1 hf. Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip için yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Red Magic 5G ilginç bir video çekim moduyla geliyor: Slow Door Video 1 hf. Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı? 1 hf. Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda 1 hf. Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim