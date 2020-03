Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman

Tam Boyutta Gör

Orijinal içerik kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix'ten şimdi de çok enteresan bir bilim kurgu filmi geliyor. Bir İspanyol yapımı olan The Platform'un ilk fragmanı izleyenleri etkilemeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]

Orijinal ismiyle El Hoyo, hücreleri dikey olarak sıralanmış distopik bir hapishanede geçiyor. Her bir katın farklı bir hücreye çıktığı hapishanede çok enteresan bir sınıf sistemi var. Mahkumların yemeği, her gün yalnızca bir kez, aşağı doğru inen bir platform üzerinden veriliyor. Bunun anlamı ise şu: Her bir kattaki mahkumlar sadece bir önceki kattan arta kalanları yiyebiliyor. Böylece ilk kata muhteşem yemeklerle ulaşan platform, son katlara doğru iğrenç bir hale bürünüyor.

Ayrıca Bkz. "Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman"

El Hoyo aslında 2019 yapımı bir film, ancak şu ana kadar yalnızca İspanya'da ve bazı film festivallerinde gösterildi. Filmin dünya geneli yayın hakları ise Netflix'e ait. El Hoyo gösterildiği önemli film festivallerinden olan Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

El Hoyo, 20 Mart'ta Netflix'te dünyayla buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.