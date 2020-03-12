Netflix’in 'Mobil' paketi Filipinler ve Tayland’da kullanıma sunuldu

Netflix’in paket ailesine bir yenisi daha eklendi ve sadece mobil cihazlarda kullanılabilen paket, daha uygun fiyatla kullanıma sunuldu. Şimdilik sadece Filipinler ve Tayland’da kullanılabilen bu paket, 2018 yılından bu yana benzer tipte pazarlar Malezya ve Hindistan’da test ediliyordu.

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Filipinli yayın organı BusinessWorld tarafından yayınlanan habere göre Netflix, özelliği Los Angeles, California’dan bağlandığı bir telekonferans ile duyurdu. Bu açıklamada Netflix Ürün İnovasyonu Direktörü Patrick Flemming, Filipinlilerin günde 3 saatten fazla telefonla Netflix izlediğini ve bu değerin dünyadakine kıyasla iki kat daha fazla olduğunun altını çizdi.

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Ekonomik telefonların yaygın olduğu ülkede mobile özel bir Netflix paketinin sunulması hiç de sürpriz değil. Çoğu Filipinlinin limitsiz ya da yüksek kotalı mobil internete de sahip olmadığını düşününce Netflix aboneliği, WiFi olan yerlerde bölümleri indirip her yerde izleme imkânı sunuyor. Netflix tarafından yapılan tanıtımda da bu durum, her üç Filipinliden ikisinin indirme özelliğini kullandığı şeklinde belirtiliyor.

Mobil paketin ülkemize sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bilgimiz yok fakat temel paket ülkemizde şimdilik 18 TL etikete sahip. Bu paket kapsamında aynı anda 1 cihazdan izleme ve standart çözünürlük sunuluyor. Mobil paket, eğer uygulanmaya başlanırsa, muhtemelen bunun 3’te 1’i fiyat etiketine sahip olacak ve aynı anda 1 mobil cihazdan izlemeye izin verecek.

https://www.gmanetwork.com/news/lifestyle/content/729324/netflix-launches-mobile-only-plan-in-philippines-for-p149-per-month/story/

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