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    Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonu yayınlandı

    Netflix'in ilk sezonu 27 Aralık 2019'da yayınlanan Türk dizisi Atiye'nin 2. sezonu bugün yayınlandı. 2. sezonun konusu ve fragmanı haberimizde.
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonu yayınlandı
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    Netflix’in Hakan Muhafız’dan sonra ikinci Türk dizisi Atiye’nin (The Gift) 2. sezonu yayınlandı. Dizinin 2. sezonu yaklaşık 40’ar dakika uzunluğunda 8 bölümden oluşuyor.

    Beren Saat’in başrol görevini üstlendiği Atiye’nin 2. sezonunda paralel evrene geçiş yapılıyor. İlk sezonun ana öğelerinden olan Göbeklitepe ortadan kayboluyor. Atiye’nin tanıdıkları Atiye’yi tanımıyor. Ayrıca bölgedeki insanlarda sağlık sorunları yaşanıyor. Atiye’nin hem kendi geçmişini bulması hem de insanlığa yardım etmesi gerekiyor. 2. sezon bol gizem içeriyor.

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    Atiye’nin oyuncu kadrosunda Beren Saat’in yanı sıra Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Civanova yer alıyor. Dizinin prodüksiyonunu OGM Pictures üstleniyor. OGM Pictures, ayrıca Netflix’in yeni Türk filmi Mücadele Çıkmazı’nın prodüksiyonunu yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu"

    Atiye dizisi 3. sezonuyla final yapacak. 3. sezon çekimleri yaklaşık 2 ay önce başladı. Ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloggercix 21 sa. yeni yorumcu
    Netfilix'in yaptığı dizileri çok beğeniyorum.

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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    Moueson 6 sa. Bloggercix
    Sen adam akıllı dizi izlememişsin o zaman. Zamanın da breaking bad , Dexter , prison break ve daha nicelerini izlemiş biri olarak netflixin dizi ve filmleri bana her zaman vasat gelmiştir ne azı ne fazlası . Tabi bu saydığım dizilerin hiç birini izlemeyen yeni nesil için Netflix dizileri mükemmel olabilir ona bir şey diyemem .
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