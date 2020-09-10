Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonu yayınlandı

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Netflix’in Hakan Muhafız’dan sonra ikinci Türk dizisi Atiye’nin (The Gift) 2. sezonu yayınlandı. Dizinin 2. sezonu yaklaşık 40’ar dakika uzunluğunda 8 bölümden oluşuyor.

Beren Saat’in başrol görevini üstlendiği Atiye’nin 2. sezonunda paralel evrene geçiş yapılıyor. İlk sezonun ana öğelerinden olan Göbeklitepe ortadan kayboluyor. Atiye’nin tanıdıkları Atiye’yi tanımıyor. Ayrıca bölgedeki insanlarda sağlık sorunları yaşanıyor. Atiye’nin hem kendi geçmişini bulması hem de insanlığa yardım etmesi gerekiyor. 2. sezon bol gizem içeriyor.

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Atiye’nin oyuncu kadrosunda Beren Saat’in yanı sıra Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Civanova yer alıyor. Dizinin prodüksiyonunu OGM Pictures üstleniyor. OGM Pictures, ayrıca Netflix’in yeni Türk filmi Mücadele Çıkmazı’nın prodüksiyonunu yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix, Türk yapımı yeni filmi Mücadele Çıkmazı’nı duyurdu"

Atiye dizisi 3. sezonuyla final yapacak. 3. sezon çekimleri yaklaşık 2 ay önce başladı. Ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

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