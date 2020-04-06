Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı

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Netflix’in Türk yapımı orijinal dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 24 Nisan’da Netflix’e eklenecek.

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Netflix’in yeni Türk dizisi Aşk 101’in duyuru fragmanı yayınlandı

Aşk 101, 90’lı yıllarda geçiyor ve liseli gençlerin dramını işliyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu rol alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katkısız oturuyor. Senaryoyu, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler’in senaristi Meriç Acemi yazdı.

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Aşk 101, Netflix’in dördüncü Türk yapımı orijinal dizisi olacak. Daha önce Hakan Muhafız, Atiye ve Rise of Empires dizileri yayınlanmıştı. Netflix, geçen ay yaptığı bir açıklamayla bu içeriklere ek olarak Türkiye yapımı 3 yeni dizi, 1 film ve 1 yarışma programı projesini duyurdu.

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