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    Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı

    Netflix'in 90'lı yıllarda geçen gençlik dizisi Aşk 101'in fragmanı yayınlandı. Aşk 101'in birinci sezonu 24 Nisan tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek.
    2 gün
    2,9b
    1
    25
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı
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    Netflix’in Türk yapımı orijinal dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 24 Nisan’da Netflix’e eklenecek.

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    Aşk 101, 90’lı yıllarda geçiyor ve liseli gençlerin dramını işliyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı ve Kaan Urgancıoğlu rol alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katkısız oturuyor. Senaryoyu, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler’in senaristi Meriç Acemi yazdı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor!"

    Aşk 101, Netflix’in dördüncü Türk yapımı orijinal dizisi olacak. Daha önce Hakan Muhafız, Atiye ve Rise of Empires dizileri yayınlanmıştı. Netflix, geçen ay yaptığı bir açıklamayla bu içeriklere ek olarak Türkiye yapımı 3 yeni dizi, 1 film ve 1 yarışma programı projesini duyurdu.



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    azizfikri 2 gün en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    sponsorlarından biri de a101'dir
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    Perturbator (Mehmetcan ) 1 gün
    İnstagram iq luların izleyeceği bir dizi daha
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    burakdc 2 gün
    Bu tip dizilerin güzelim Netflix ortamını zehirlediği düşüncesindeyim.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 2 gün
    A101 diye geldim geri gidiyorum
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    Sonunda biz de aşklı meşkli gençlik dizisi yaptık netflixde :) Yabancı olunca deli gibi övüyorsunuz. Elite denen leş diziyi öve öve bitiremiyor düşük yaş iq grubu.
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    olağan_şüpheli 2 gün
    Alina Boz ve Pınar Deniz var diye bir kaç bölümüne bakarım.
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Galiba izlerim
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    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    standart netflix dizisi işte
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    2856 kez okundu.
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    aşk 101, love 101 ve
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