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    Netflix'ten Disney Plus'ın başarısı hakkında açıklama: "Çok etkileyici ama..."

    Netflix ve Disney Plus arasındaki streaming rekabeti her geçen gün biraz daha kızışıyor. Netflix CEO'su Reed Hastings konuyla ilgili ilk kez bazı detaylı açıklamalar yaptı.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'ten Disney Plus'ın başarısı hakkında açıklama:
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    Yayın servislerinin bir numarası olan Netflix, en büyük rakibi Disney Plus hakkında ilk kez bazı detaylı açıklamalar yaptı. Dün gerçekleştirilen yatırımcılar toplantısında konuşan Netflix yetkilileri, Disney Plus'ın kısa sürede yakaladığı başarının kesinlikle çok etkileyici olduğunu ancak Netflix'in liderliği kaptırmayacağını söyledi.

    "Disney Plus çok etkileyici ama bir Bridgerton yok"

    Netflix kurucusu ve CEO'su Reed Hastings,"Disney'in yakaladığı başarı müthiş etkileyici. Bu başarı aynı zamanda seyircilerin daha fazla içeriğe ilgi duyduğunu ve bunun için daha fazla para ödemekten çekinmediğini gösteriyor. Seyirciler büyük hikayelere aç. Ve Disney'in de gerçekten de çok etkileyici hikayeleri var." ifadelerini kullandı.

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    Disney Plus'ın Netflix içerisindeki etkilerinden de bahseden Hastings,"Disney'in başarısı bizim şirket içerisindeki heyecanımızı da artıyor, üye sayımızı artırmak ve içerik bütçemizi yükseltmek için daha büyük bir coşkuyla çalışıyoruz. Disney ve Netflix'in diziden diziye filmden filme birbirleriyle yarışması dünya için de tabi çok iyi olacak. Örneğin aile animasyon türünde onları yakalayabilme ve zamanla geçme konusunda çok istekliyiz, ancak tabi bunun için daha çok yol almamız gerekiyor. Ayrıca tahrik edici/uyarıcı genel eğlence alanında liderliğimizi korumak istiyoruz. Burada örneğin Bridgerton gibi bir içeriği yakın zamanda Disney'den görebileceğinizi sanmıyorum." ifadelerini kullandı. 

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in abone sayısı açıklandı"

    Netflix'in geçtiğimiz ay yayınladığı dönem dizisi Bridgerton büyük bir başarıya ulaşmıştı. İlk 28 gününde 63 milyon hanede izlenen dizi, Netflix'in bugüne kadarki en popüler 5 dizisinden birisi oldu. Netflix CEO'su Reed Hasting, Disney Plus'ta bu tarz içerikleri göremeyeceğinizi söylüyor. Netflix genel eğlence alanında hala rakipsiz durumda.

    Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Spencer Wang ise Disney Plus hakkında,"Disney'in başarısı elbette çok etkileyici buna gölge düşürmek istemiyorum ve ben de bir tüketici olarak çok mutluyum, ancak Disney'in 87 milyonluk abone rakamının %30'u Hindistan'daki Hotstar'dan geliyor. Hotstar'ı hepimiz farklı bir servis olarak gördüğümüzü düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Wang, küresel anlamda Netflix'in hala rakipsiz olduğuna dikkat çekti ve kişi başı gelirlerinin de Disney'in iki katı oranında olduğunu ekledi.

    Disney ve Netflix'in rekabeti içerik anlamında elbette bizlere yarıyor olacak. Umuyoruz Disney Plus da en yakın zamanda ülkemizde hizmet vermeye başlar.



    https://deadline.com/2021/01/netflix-disney-streaming-growth-bridgerton-1234676639/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel hareketler bunlar, eskiden vhs kaset kiralar izlerdik. Şimdi ise abonelik alıp izliyoruz. Hem daha kolay hem de daha fazla seçenek var 👍
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