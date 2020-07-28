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    Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar

    Netflix'ten yeni bir Witcher spin-off dizisi geliyor. 'Blood Origin' isimli dizinin The Witcher'dan 1200 yıl öncesinde geçeceği açıklandı.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar
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    Netflix, The Witcher dünyasında geçen ikinci bir live-action dizi için resmen hazırlıklara başladı. Yapılan açıklamalara göre yeni dizinin ismi The Witcher: Blood Origin olacak. Blood Origin'in altı bölümlük mini bir dizi olarak hazırlandığı belirtiliyor. 

    The Witcher'dan 1200 yıl öncesine gidiyoruz

    Blood Origin dizisi The Witcher'dan 1200 yıl öncesini anlatacak. Dolayısıyla dizide Geralt veya tanıdığımız diğer popüler karakterler yer almayacak. Bunun yerine Witcher dünyasının ilk Witcher'ının orijin hikayesini izleyeceğiz. Ayrıca yine Witcher dünyasının en önemli olaylarından olan ve canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren "kürelerin birleşmesi" (Conjuction of te Spheres) de dizinin ana konularından olacak.

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    Blood Origin dizisinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan The Witcher'ın yapımcıları Lauren Hissrich ve Declan De Barra'nın Blood Origin'in yapımcılığını üstleneceği belirtildi. Ancak dizinin yazarları veya yönetmenleri henüz belli değil.

    Henry Cavill'în başrolünde yer aldığı The Witcher dizisi geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanmış ve kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmayı başarmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen The Witcher'ın ilk sezonu, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başardı.

    Netflix şimdi The Witcher'ın bu popülaritesinden en iyi şekilde faydalanmayı planlıyor. Bu yılın başlarında bir Witcher anime dizisinin duyurusu yapılmıştı. Şimdiyse daha büyük bir yatırım geldi ve ikinci bir live-action dizi için hazırlıklar başladı. The Witcher dünyası Netflix'te büyümeye devam edecek.

    The Witcher: Blood Origin'in yayın tarihi henüz belli değil.



    https://deadline.com/2020/07/netflix-the-witcher-blood-origin-spinoff-series-1202995701/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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