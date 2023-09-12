Xbox kredi kartı çıktı: İşte Xbox Mastercard’ın tüm avantajları

- Xbox kredi kartı: Xbox Mastercard
- Xbox Mastercard çıkış tarihi: Türkiye’de kullanılacak mı?
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Xbox kredi kartı: Xbox Mastercard
- Xbox ve Microsoft: Microsoft Store'daki uygun ürünlerde 5x kart puanı
- Yayın Hizmetleri: Netflix ve Disney+ gibi uygun yayın hizmetlerinde 3x kart puanı
- Yemek Hizmetleri: Grubhub ve DoorDash gibi uygun yemek teslmat hizmetlerinde 3x kart puanı
- Günlük alışverişler: Diğer tüm günlük alışverişlerde 1x kart puanı
Ayrıca, kart sahipleri ilk alışverişlerinden sonra yaklaşık 50 dolar değerinde 5.000 kart puanı ve ilk alışverişlerinden sonra üç aylık Game Pass Ultimate kazanacak. Mevcut Game Pass aboneleri bu aboneliği başka birine hediye edebilecek. Xbox Mastercard beş farklı tasarımla birlikte geliyor ve ayrıca bir oyuncu etiketiyle kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Microsoft bunun ek bir ücret gerektirip gerektirmediğini belirtmedi.
Xbox Mastercard çıkış tarihi: Türkiye’de kullanılacak mı?
Xbox Mastercard, 21 Eylül'den itibaren ABD’deki Xbox Insider'lara sunulacak. Microsoft, son bahar boyunca hizmetin dalgalar haline kullanıcılara ulaştırılacağını belirtti. 2024 yılında ise ABD’deki tüm kullanıcılar Xbox Mastercard için başvuruda bulunabilecek. Ancak Microsoft, Xbox Mastercard’ın Türkiye veya diğer ülkeler için küresel erişimi için herhangi bir bilgi paylaşmadı. Muhtemelen hizmet bir süre ABD'ye özel olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.