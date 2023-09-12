Xbox kredi kartı çıktı: İşte Xbox Mastercard’ın tüm avantajları

Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa bir süre önce Barclays ile ortaklaşa Xbox markalı bir kredi kartı çıkardığını duyurdu. Firma tarafından Xbox Mastercard olarak adlandırılan kredi kartının yıllık ücreti ise olmayacak. Bununla birlikte Xbox kredi kartı, kendine has özel kampanyalar ve ayrıcalıklarla birlikte kullanıcılara sunulacak.

Xbox kredi kartı: Xbox Mastercard

Tam Boyutta Gör Xbox Mastercard, ilk satın alımda Game Pass ile gelirken yemek siparişlerinde ve yayın hizmetlerinde kullanım için de avantajlar sunuyor olacak. Yıllık ücreti olmayan Xbox Mastercard, Microsoft Store'dan yapılan alışverişlerde 5x kart puanı ve Netflix ve Disney+'da 3x puan gibi oyunculara cazip gelebilecek bir dizi avantaja sahip. Kart ayrıca Grubhub ve DoorDash yemek siparişlerinde 3x puan ve diğer tüm satın alımlar için 1x puan sunuyor.

Xbox ve Microsoft : Microsoft Store'daki uygun ürünlerde 5x kart puanı

: Microsoft Store'daki uygun ürünlerde 5x kart puanı Yayın Hizmetleri: Netflix ve Disney+ gibi uygun yayın hizmetlerinde 3x kart puanı

Netflix ve Disney+ gibi uygun yayın hizmetlerinde 3x kart puanı Yemek Hizmetleri : Grubhub ve DoorDash gibi uygun yemek teslmat hizmetlerinde 3x kart puanı

: Grubhub ve DoorDash gibi uygun yemek teslmat hizmetlerinde 3x kart puanı Günlük alışverişler: Diğer tüm günlük alışverişlerde 1x kart puanı

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Ayrıca, kart sahipleri ilk alışverişlerinden sonra yaklaşık 50 dolar değerinde 5.000 kart puanı ve ilk alışverişlerinden sonra üç aylık Game Pass Ultimate kazanacak. Mevcut Game Pass aboneleri bu aboneliği başka birine hediye edebilecek. Xbox Mastercard beş farklı tasarımla birlikte geliyor ve ayrıca bir oyuncu etiketiyle kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Microsoft bunun ek bir ücret gerektirip gerektirmediğini belirtmedi.

Xbox Mastercard çıkış tarihi: Türkiye’de kullanılacak mı?

Xbox Mastercard, 21 Eylül'den itibaren ABD’deki Xbox Insider'lara sunulacak. Microsoft, son bahar boyunca hizmetin dalgalar haline kullanıcılara ulaştırılacağını belirtti. 2024 yılında ise ABD’deki tüm kullanıcılar Xbox Mastercard için başvuruda bulunabilecek. Ancak Microsoft, Xbox Mastercard’ın Türkiye veya diğer ülkeler için küresel erişimi için herhangi bir bilgi paylaşmadı. Muhtemelen hizmet bir süre ABD'ye özel olacak.

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Xbox kredi kartı çıktı: İşte Xbox Mastercard’ın tüm avantajları