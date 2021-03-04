Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs

Netflix, kendi mobil uygulamasında Fast Laughs adlı bir özellik başlattı. Bu bölümde tıpkı TikTok tarzında, yukarıya kaydırdıkça yenisi gelen kısa videolar yer alacak.İlginizi Çekebilir Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız
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Videolar Netflix tarafından ekleniyor
Fast Laughs içeriği platformun filmlerinden, dizilerinden ve animasyon şovlarından kısa komik videoların 15 ila 45 saniyelik kesitlerinden oluşuyor. Bu bölümün içeriği ise Netflix editörleri tarafından belirleniyor diyebiliriz. Zira şu anda Fast Laughs'a kullanıcılar herhangi bir video yükleyemiyorlar. Bu kararın da kullanıcıların yeni Netflix içeriklerini keşfetmeleri için uygulandığı düşünülüyor.
Fast Laughs'ta beğeni düğmesi yok ancak arayüzde, "LOL" adında bir kahkaha butonunun yer aldığını görüyoruz. Ayrıca kullanıcılar buradaki videoları paylaşabilecek ve kendi listelerine kaydedebilecekler. Yeni özellik şu anda yalnızca bazı ülkelerdeki iPhone sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Şirket Fast Laughs'un Android cihazlara geleceği sözünü de verdi.
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Bitmiyor ...
Birincisi ayarlardan isteğe bağlı eş cinsel sahnelerin otomatik atlaması. Hemen kızmayın ayarlardan isteyenler izleyebilecek.
İkincisinde Türkçe dublaj filtresi istiyorum
Bana hep buralarda dolanılıyor gibi geliyor, sonra gerçek ciddi bişi yapmaya gelince uygulamalı veya dijital ortam öyle şaşa kalıyorlar veya ucundan tırtıklayıp bırakıyorlar.
Mesela şurdaki pod-castleri tam dinleyen varmı ki
https://www.youtube.com/user/lexfridman
Ya da https://arxiv.org/ deki okuyan, makaleleri inceleyen, sonra benzerini yerli yapan.
ya da bende bir terslik var :D
Bilmiyorum bana da çok boş geliyor.
Siz yalnız değilsiniz ve internetin kocaman bir çöplüğe döndüğüne katılıyorum ancak sizin gibi insanlar için nimet olma özelliğini yitirmiyor.
Bu arada makale gibi spesifik değil de daha "genel" düşünürsek Ayhan Tarakçı, Barış Özcan, Flu TV bilim içerikleri, düşünce üzerine bazı kanalların vs. çok iyi hit aldığını görüyoruz. İzlenmeler elbette düşük olacak, dünyanın her çağında bilime ve öğrenmeye olan istek azdı.