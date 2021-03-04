Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs

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Netflix, kendi mobil uygulamasında Fast Laughs adlı bir özellik başlattı. Bu bölümde tıpkı TikTok tarzında, yukarıya kaydırdıkça yenisi gelen kısa videolar yer alacak.

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Videolar Netflix tarafından ekleniyor

Fast Laughs içeriği platformun filmlerinden, dizilerinden ve animasyon şovlarından kısa komik videoların 15 ila 45 saniyelik kesitlerinden oluşuyor. Bu bölümün içeriği ise Netflix editörleri tarafından belirleniyor diyebiliriz. Zira şu anda Fast Laughs'a kullanıcılar herhangi bir video yükleyemiyorlar. Bu kararın da kullanıcıların yeni Netflix içeriklerini keşfetmeleri için uygulandığı düşünülüyor.

Fast Laughs'ta beğeni düğmesi yok ancak arayüzde, "LOL" adında bir kahkaha butonunun yer aldığını görüyoruz. Ayrıca kullanıcılar buradaki videoları paylaşabilecek ve kendi listelerine kaydedebilecekler. Yeni özellik şu anda yalnızca bazı ülkelerdeki iPhone sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Şirket Fast Laughs'un Android cihazlara geleceği sözünü de verdi.

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