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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs

    Netflix mobil uygulamasına Fast Laughs adında TikTok benzeri bir özellik eklendi. Kullanıcılar, editörler tarafından buraya yüklenen kısa videoları izleyebilecekler.
    04 Mart 2021, 17:00 (Güncellendi, 3 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs
    Tam Boyutta Gör

    Netflix, kendi mobil uygulamasında Fast Laughs adlı bir özellik başlattı. Bu bölümde tıpkı TikTok tarzında, yukarıya kaydırdıkça yenisi gelen kısa videolar yer alacak.

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    Videolar Netflix tarafından ekleniyor

    Fast Laughs içeriği platformun filmlerinden, dizilerinden ve animasyon şovlarından kısa komik videoların 15 ila 45 saniyelik kesitlerinden oluşuyor. Bu bölümün içeriği ise Netflix editörleri tarafından belirleniyor diyebiliriz. Zira şu anda Fast Laughs'a kullanıcılar herhangi bir video yükleyemiyorlar. Bu kararın da kullanıcıların yeni Netflix içeriklerini keşfetmeleri için uygulandığı düşünülüyor.

    Fast Laughs'ta beğeni düğmesi yok ancak arayüzde, "LOL" adında bir kahkaha butonunun yer aldığını görüyoruz. Ayrıca kullanıcılar buradaki videoları paylaşabilecek ve kendi listelerine kaydedebilecekler. Yeni özellik şu anda yalnızca bazı ülkelerdeki iPhone sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Şirket Fast Laughs'un Android cihazlara geleceği sözünü de verdi. 



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Chromer 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir sonraki haber: e-devlete tiktok benzeri özellik
    Yanıtla +16
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    K kingsix (Murat Arman) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Neyse ki iptal ettim bol sans netfiliz
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    TikTok yok olsun derken, herkes TikTok oluyor.
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    Petegrus (Petty Petegrus) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne halta yarıyor bu. Netflix'e kazandıracağı ne? Saçmasapan uygulamalar.
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    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan oğlum yeter lan.

    Bitmiyor ...
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    M mehmet_alp (mehmet alp) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim beklediğim iki özellik var.

    Birincisi ayarlardan isteğe bağlı eş cinsel sahnelerin otomatik atlaması. Hemen kızmayın ayarlardan isteyenler izleyebilecek.

    İkincisinde Türkçe dublaj filtresi istiyorum
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    K kingsix (Murat Arman) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Neyse ki iptal ettim bol sans netfiliz
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    A alptaskiran 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tiktok dan çok gain'e benzettim
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet hoş vs belki ama çok fazla durmamak lazım .Gençlik ne kadar bom boş bir alemde geziniyor, umarım herkes farkındadır. Şunlardan sıkılsak da çabuk kurtulsak bari.

    Bana hep buralarda dolanılıyor gibi geliyor, sonra gerçek ciddi bişi yapmaya gelince uygulamalı veya dijital ortam öyle şaşa kalıyorlar veya ucundan tırtıklayıp bırakıyorlar.

    Mesela şurdaki pod-castleri tam dinleyen varmı ki
    https://www.youtube.com/user/lexfridman

    Ya da https://arxiv.org/ deki okuyan, makaleleri inceleyen, sonra benzerini yerli yapan.

    ya da bende bir terslik var :D
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    R RANCH SOS (Burak ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Ben sizin normal olduğunuzu düşünüyorum. Malesef sunulan çok ama çok boş içerik var. Ve ne hikmetse bomboş insanların bomboş konuşmalarını insanlar izliyor/dinliyor, takip ediyor, üzerine konuşuyor/tartışıyor.



    Bilmiyorum bana da çok boş geliyor.
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    ChiefOfficer (Ilgın ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Terslik yok hocam zaten herkes kaliteli yaşam sürecek diye birşey yok. İnsanlar internet yokken de böyleydi ama dijitale düşünce gözümüze girer oldu.

    Siz yalnız değilsiniz ve internetin kocaman bir çöplüğe döndüğüne katılıyorum ancak sizin gibi insanlar için nimet olma özelliğini yitirmiyor.

    Bu arada makale gibi spesifik değil de daha "genel" düşünürsek Ayhan Tarakçı, Barış Özcan, Flu TV bilim içerikleri, düşünce üzerine bazı kanalların vs. çok iyi hit aldığını görüyoruz. İzlenmeler elbette düşük olacak, dünyanın her çağında bilime ve öğrenmeye olan istek azdı.
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    Chromer 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir sonraki haber: e-devlete tiktok benzeri özellik
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