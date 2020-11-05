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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix ve Amazon Prime, RTÜK'ten lisans aldı

    Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ün "İNTERNET-İBYH" isimli yayın lisansını aldı. Bu platformlar yayına devam edecek. Lisans almayan platformlara ise erişim engeli getirilecek.
    6 gün
    1,6b
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix ve Amazon Prime, RTÜK'ten lisans aldı
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    Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), 2019 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte internet üzerinden yayın yapan dijital platformları da denetimi altına almıştı. Bu platformların yayın yapabilmesi için RTÜK’ten lisans satın alması ve RTÜK’ün belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı duyuruda Netflix ve Amazon Prime Video'nun RTÜK lisansı aldığını duyurdu. Şahin paylaşımında, “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.” sözlerine yer verdi.

    Lisans ücretinin yanı sıra abonelik gelirin bir kısmı RTÜK'e gidecek

    Dijital platformların, hizmet sunabilmesi için RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alması gerekecek. Üç tipte yayın lisansı çeşidi var. İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı veriliyor. İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100 bin Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000 Türk lirası olarak belirlendi.

    Sadece lisans ücreti vermek yetmeyecek. Ücretli abonelik satan kuruluşların yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin binde beşini, her yılın Nisan ayında RTÜK’e yatırması gerekecek. Lisans almadan yayın yapan kuruluşlara para cezası ve yayın yasağı uygulanacak.



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    52 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dalette (hasan yılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O zaman gelsin zamlar
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zam is coming.
    Yanıtla +12
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    RTÜK ve YÖKkaldıracağını seçim beyannamesine ekleyene oyumu vereceğim!
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2023 de rtük denen manyaklıktan kurtulacagız insallah
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    addidas_85 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım Spotify da 100 000 TL verecek ayrıca bu ülkenin halkından para kazanıyorlarsa önce insan gibi ha yok vermem diyorsa da eşşek gibi vergisini verecekler. Buna itiraz edenin aklından şüphe duyarım...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    burkocan (Burak Burak) 6 gün ( Mesaj Silindi ) addidas_85
    Zaten %18 vergi alıyordu spotify, yani eşşek gibi vergiyi biz ödüyoruz. Bu başlıktaki yer alanlar “EK” vergiler
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Spotify 1000 dolar vermemek için mi lisans almıyor?
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim milletde ölücü ya zaten ülkemize uygun tarfife çıkartıyorlar birde kem küm.
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    Nevfel (T. I. ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar için çok küçük bir para bu lisans ücretleri.



    Artı binde 5 oranda çok az ülkemizden kaldırdıkları parayı düşününce.
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    Frobisher (Orhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Prime zam yapmazda, netflix'in zam yapacağını düşünüyorum.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu zam geliyor muhabbeti sıktı artık. Zam yapmak istiyorlarsa kur değişimi bile yeterli bir sebep zaten.

    Varsayalım ki tüm rakipler bir araya gelip kartel oluşturdu ve aylık ücretleri yükseltti. Eğer kullanıcı sayısında olacak düşüş ile toplam gelir düşecekse fiyat artırmanın amacı ne? Türkiye'ye gıcıklık yapmak mı?

    Sırf Türkiye'nin attığı bu adımlara tepki göstermek için paradan vazgeçmezler bence. En çok kazandıran aylık ücret ne ise onu hesaplayıp onunla devam ederler.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    RTÜK ve YÖKkaldıracağını seçim beyannamesine ekleyene oyumu vereceğim!
    Yanıtla +4
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zam is coming.
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayret bu sefer kapanacak mı diye başlıklar atılmadı
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    1582 kez okundu.
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