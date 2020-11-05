Netflix ve Amazon Prime, RTÜK'ten lisans aldı

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Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), 2019 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte internet üzerinden yayın yapan dijital platformları da denetimi altına almıştı. Bu platformların yayın yapabilmesi için RTÜK’ten lisans satın alması ve RTÜK’ün belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı duyuruda Netflix ve Amazon Prime Video'nun RTÜK lisansı aldığını duyurdu. Şahin paylaşımında, “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.” sözlerine yer verdi.

Lisans ücretinin yanı sıra abonelik gelirin bir kısmı RTÜK'e gidecek

Dijital platformların, hizmet sunabilmesi için RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alması gerekecek. Üç tipte yayın lisansı çeşidi var. İnternet ortamından radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı veriliyor. İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin Türk lirası; İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100 bin Türk lirası; İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti 100.000 Türk lirası olarak belirlendi.

Sadece lisans ücreti vermek yetmeyecek. Ücretli abonelik satan kuruluşların yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin binde beşini, her yılın Nisan ayında RTÜK’e yatırması gerekecek. Lisans almadan yayın yapan kuruluşlara para cezası ve yayın yasağı uygulanacak.

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