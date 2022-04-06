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    Netflix'ten yüzde 40 zam hakkında açıklama

    Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabı, yüzde 40 zamla ilgili çeşitli Tweet'lere yanıt verdi. İçerik sayısındaki artıştan dolayı zam yapıldığı belirtildi.        
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    Netflix yüzde 40 zam hakkında açıklama yaptı
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    Netflix, geçtiğimiz gün Türkiye'dekiabonelik ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptı. Netflix Türkiye’nin resmi Twitter hesabı, zamlar hakkındaki çeşitli Tweet’lere yanıt verdi.

    Fiyat artışının içerik sayısındaki artıştan kaynaklı olduğunu belirten açıklamada, “Hem içerik sayımızı her gün artıyor hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ediyoruz. Fiyat politikamızı da buna göre ayarlıyoruz ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

    Yerli ve yabancı içeriklerin yolda olduğunu vurgulayan paylaşımda ise, “Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM...” ifadeleri kullanıldı.

    Netflix’in en büyük rakiplerinden Disney+ platformu 14 Haziran’da ülkemizde yayına başlayacak. Disney+ abonelik ücreti 34,99 TL olarak açıklandı. Tek pakette 4K çözünürlük ve 4 kişi aynı anda izleme gibi tüm özellikler sunulacak. Son Netflix zammının ardından Disney+ fiyatı epey avantajlı konuma geldi.

    Netflix Türkiye Fiyatları 2022
    Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Temel 26,99 TL 37,99 TL
    Standart 40,99 TL 57,99 TL
    Özel 54,99 TL 77,99 TL
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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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