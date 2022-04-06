Netflix'ten yüzde 40 zam hakkında açıklama

Netflix, geçtiğimiz gün Türkiye'dekiabonelik ücretlerine yüzde 40 oranında zam yaptı. Netflix Türkiye’nin resmi Twitter hesabı, zamlar hakkındaki çeşitli Tweet’lere yanıt verdi.
Fiyat artışının içerik sayısındaki artıştan kaynaklı olduğunu belirten açıklamada, “Hem içerik sayımızı her gün artıyor hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ediyoruz. Fiyat politikamızı da buna göre ayarlıyoruz ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Yerli ve yabancı içeriklerin yolda olduğunu vurgulayan paylaşımda ise, “Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM...” ifadeleri kullanıldı.
Netflix’in en büyük rakiplerinden Disney+ platformu 14 Haziran’da ülkemizde yayına başlayacak. Disney+ abonelik ücreti 34,99 TL olarak açıklandı. Tek pakette 4K çözünürlük ve 4 kişi aynı anda izleme gibi tüm özellikler sunulacak. Son Netflix zammının ardından Disney+ fiyatı epey avantajlı konuma geldi.
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Temel
|26,99 TL
|37,99 TL
|Standart
|40,99 TL
|57,99 TL
|Özel
|54,99 TL
|77,99 TL
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