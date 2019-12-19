Ninja artık spor ayakkabılarınızda

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Oyun yayıncılığı alanı bugün milyar dolarların konuşulduğu bir alan haline geldi. Milyonlarca takipçisi olan oyun yayıncıları büyük kitlelere ulaşmak isteyenlerin hedefinde. Sadece yayın platformları değil farklı markalar da oyun yayıncıları ile çalışmaya başladı.

Ninja Nite Jogger özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz dönemde Samsung’un böyle bir çalışmasını görmüştük. Şimdi ise ilk kez bir oyun yayıncısının adını taşıyan bir spor ayakkabısı piyasaya çıkıyor. Popüler Fortnite yayıncısı Ninja ile Adidas ortaklığı ilk meyvesini verdi.

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Kısa süre önce Microsoft Mixer platformuna geçerek büyük yankı uyandıran Ninja geçtiğimiz aylarda da Adidas ile ortaklık yapmıştı. Ünlü yayıncının tasarımında imzası olan yeni ayakkabı Ninja Nite Jogger adını taşıyor.

Ninja Nite Jogger bir tarafında Ninja diğer tarafında Time In yazan örgü ve deri karışımı bir ayakkabı. Ninja’nın mavi tonlarını taşıyan ayakkabı gençler için 120$, büyükler için 150$ şeklinde fiyat etiketine sahip.

https://www.engadget.com/2019/12/18/adidas-ninjas-sneaker-collab-dec-31st/