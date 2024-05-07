Nintendo açıkladı: Switch 2, Nisan 2025'ten önce tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Nintendo, mali yılının sonuna ait finansal raporuyla beraber merakla beklenen yeni nesil Nintendo Switch 2'nin tanıtım tarihini de açıkladı. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, Switch 2'nin Nisan 2025'ten önce tanıtılacağını söyledi.

Nintendo Switch 2, Nisan 2025'ten önce tanıtılacak

Nintendo Switch 2 oyun konsolunun duyurusuna ilişkin Furukawa şunları söyledi: "Bu mali yıl içinde Nintendo Switch'in halefi hakkında bir duyuru yapacağız. Mart 2015'te Nintendo Switch'in varlığını duyurduğumuzdan bu yana 9 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. 2024'ün ikinci yarısına yönelik Nintendo Switch yazılım serisiyle ilgili olarak bu Haziran ayında bir Nintendo Direct düzenleyeceğiz, ancak bu sunumda yeni Nintendo Switch'ten bahsedilmeyecek."

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Bu arada Nintendo Switch'in satışlarındaki düşüşün sürmesi bekleniyor. Bir önceki mali yılda satılan 15,7 milyon adede kıyasla bu yıl 13,5 milyon Switch konsolu satılacağını öngörülüyor. Önümüzdeki yıl, net kârının yüzde 39 düşmesi ve gelirde de yüzde 19'luk bir azalma yaşanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch konsol satışları 2021'deki zirveden bu yana önemli ölçüde düşerken, sadece OLED modeli yıldan yıla yüzde 1,1'lik küçük bir artış kaydetti. Platformun kullanıcı sayısı ise artmaya devam ediyor. Nintendo, Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında kaydedilen 123 milyon yıllık oyuncunun, Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu belirtiyor.

Ancak Nintendo, mevcut nesil Switch konsollarından vazgeçmiş değil. Şirket, her eve sadece bir konsol yerine, herkese bir konsol anlayışıyla satışlarını arttırmayı hedefliyor.

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