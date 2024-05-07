Nintendo açıkladı: Switch 2, Nisan 2025'ten önce tanıtılacak

Nintendo Switch 2, Nisan 2025'ten önce tanıtılacak
Nintendo Switch 2 oyun konsolunun duyurusuna ilişkin Furukawa şunları söyledi: "Bu mali yıl içinde Nintendo Switch'in halefi hakkında bir duyuru yapacağız. Mart 2015'te Nintendo Switch'in varlığını duyurduğumuzdan bu yana 9 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. 2024'ün ikinci yarısına yönelik Nintendo Switch yazılım serisiyle ilgili olarak bu Haziran ayında bir Nintendo Direct düzenleyeceğiz, ancak bu sunumda yeni Nintendo Switch'ten bahsedilmeyecek."
Bu arada Nintendo Switch'in satışlarındaki düşüşün sürmesi bekleniyor. Bir önceki mali yılda satılan 15,7 milyon adede kıyasla bu yıl 13,5 milyon Switch konsolu satılacağını öngörülüyor. Önümüzdeki yıl, net kârının yüzde 39 düşmesi ve gelirde de yüzde 19'luk bir azalma yaşanması bekleniyor.
Ancak Nintendo, mevcut nesil Switch konsollarından vazgeçmiş değil. Şirket, her eve sadece bir konsol yerine, herkese bir konsol anlayışıyla satışlarını arttırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.