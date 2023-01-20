Nintendo beklenenin aksine Switch üretimi artırıyor

Nintendo Switch üretimi artıyor
Nintendo Switch, orijinal olarak 2017 yılında piyasaya çıkmış ve 2019 yılında Lite modeliyle farklı varyantlara bölünmüştü. Ayrıca OLED ekranlı bir versiyon da 2021 yılında çıkışını yapmıştı. Fakat Nintendo Switch, yaşanan çip krizinden ciddi şekilde etkilenmiş ve stok sorunları yaşamıştı. Çip kıtlığının aşağı yukarı sonlandığı bu dönemlerde Nintendo, donanım üretimini artırarak daha fazla Switch konsolu satmak istiyor gibi görünüyor.
Ancak zaten Nintendo’nun konsol satışlarının arkasındaki en büyük itici güç firmanın kendi yapımları oluyor. Bu yılın Mayıs ayında çıkacak olan The Legend of Zelda: Tears of Kingdom’ın kesinlikle konsol satışlarını artıracağı düşünülüyor. Bununla birlikte Metroid Prime 4’ün de yolda olduğu biliniyor. Ek olarak Nintendo, Switch üretimini artıyorsa yeni nesil Switch’in bu yıl çıkmayacağını söyleyebiliriz. 2017'den bugüne kadar ise toplamda 114 milyondan fazla Switch konsolu satıldığı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....