Nintendo Switch 2, birinci nesil Switch oyunlarını çalıştıramayabilir

- Yeni nesil Nintendo konsolu Switch oyunlarını çalıştıracak mı?
- Yayıncı firmalar Nintendo’yu zorluyor olabilir
- Nintendo Switch 2 neler sunacak?
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Yeni nesil Nintendo konsolu Switch oyunlarını çalıştıracak mı?
Nintendo, DS ve Wii U konsollarında geriye dönük uyumluluğu desteklese de firma, Switch konsollarında bu özellikten vazgeçerek platformu adeta temiz bir sayfadan başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz yıllarda çıkış yapan Playstation 5 ve Xbox Series konsolları, geriye dönüm uyumluluğu adeta bir standarda dönüştürdü ve oyuncular artık bu özelliği konsol satın alırken önemli bir etken olarak görmeye başladı. Bu doğrultuda gözler, Nintendo’nun yeni nesil konsoluna çevrildi. Peki yeni nesil Switch konsolu önceki neslin oyunlarını çalıştırabilecek mi?
VGC’nin yeni podcastinde sunucular, yeni nesil Nintendo konsolunun geriye dönük uyumluluğu hakkında konuştu. Bu konuşmalara göre yeni konsolun bu özelliği destekleyip desteklemeyeceği bilinmiyor. Sunuculardan Andy Robinson, Switch 2 geliştirici kitine sahip bir geliştiriciden bu konsolun geriye dönük uyumluluğa sahip olmayacağını duymuş ancak Robinson, başka kaynaklardan ise tam tersini duyduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz aylarda geliştiricilere dağıtıldığı iddia edilen kit, muhtemelen yeni nesil konsolum tüm özelliklerine sahip değil ancak kaynaklara göre Nintendo, geriye dönük uyumluluk konusunda henüz net bir karara varamamış. Bazı kaynaklar ise Switch'te kullanılan Tegra X1 setinin oldukça eski olduğunu ve bu durumun geriye dönük uyumluluğu oldukça zorladığını belirtiyor.
Yayıncı firmalar Nintendo’yu zorluyor olabilir
Nintendo Switch 2 neler sunacak?
2024 yılında tanıtılması ve satışa sunulması beklenen Nintendo konsolu, tıpkı Switch gibi taşınabilir ve TV deneyimi sunacak. Yeni konsolun 8 inç LCD ekrana ve 512 GB’a kadar depolamaya sahip olacağı bekleniyor. Ayrıca konsolda kullanılacak depolama teknolojisinin ise 3D NAND olacağı belirtiliyor. Cihaz, gücünü 5nm sürecinde üretilen bir Nvidia Tegra çipinden alacak ve PS4’e yakın bir performans sunacak.Kaynakça https://www.tomsguide.com/news/nintendo-switch-2-could-be-backwards-compatible-heres-what-we-know https://wccftech.com/nintendo-switch-2-backward-compatibility/ https://www.youtube.com/watch?v=iAHLrlauqwk&t=863s Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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