Nintendo Switch 2 oyun boyutları belli oldu

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2, öncekinin dört katı depolama alanına sahip ancak birinci parti oyunların dosya boyutları kullanıcıların bir süre depolama alanı genişletme konusunda endişelenmelerine gerek kalmayabileceğini gösteriyor. Ancak, üçüncü parti AAA oyunlarının boyutu oldukça büyük.

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Nintendo Switch 2, birçok yükseltmeyle geliyor. Bunlar arasında en önemlilerden biri daha büyük depolama alanıyla gelmesi. Birinci nesil, 32GB (OLED model 64GB) depolama alanıyla gelirken yeni model 256GB depolama sunuyor. Birçok kişi, depolama alanının artırılmasının Switch 2 oyun boyutlarıyla ilişkili olacağını düşündü ancak yeni rapor, dosya boyutlarının o kadar da büyük olmayacağını ortaya koydu.

Nintendo Switch 2 oyunları ne kadar yer kaplıyor?

En büyük lansman oyunu Mario Kart World, toplam dahili depolama alanının yaklaşık %10’unu kaplıyor. Donkey Kong Bananza 10 GB'lık bir oyun olarak listeleniyor. Diğer oyunların boyutları şöyle:

Mario Kart World - 23,4 GB

Donkey Kong Bananza - 10 GB

Nintendo Classics: GameCube uygulaması - 3,5 GB

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 7,7 GB

Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition ＋ Star Crossed World - 5,7 GB

Cyberpunk 2077 - 64 GB

Nintendo Switch 2’nin daha iyi görüntü kalitesi için gerçek zamanlı olarak daha düşük çözünürlüklü görüntüleri ölçeklendirmek için yapay zeka kullanan DLSS kullandığına inanılıyor. Bu nedenle oyunları küçük dosya boyutlarına sahip olabilir ancak yine de yüksek çözünürlük sunabilir. Nintendo, Switch 2'nin DLSS ve ışın izleme yoluyla AI yükseltme kullanan bir GPU'ya sahip olduğunu onayladı. Switch 2, Nvidia GPU'lu özel bir Nvidia işlemciyle destekleniyor. Taşınabilir modda 120 FPS’de 1080p oynama, TV modunda 4K oynama gibi özellikler sunuyor. Ayrıca HDR desteği var.

Nintendo Switch 2, 450 dolar fiyat etiketiyle 5 Haziran’da satışa sunulacak.

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