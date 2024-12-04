Nintendo Switch 2 kılıf ve ekran koruyucusu da sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Piyasaya çıkışına kısa bir süre kalan Nintendo Switch 2 konsolu ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce sızdırılan Joy-Con kontrolcülerinin ardından şimdi de kılıf ve ekran koruyucular geldi.

Nintendo Switch 2 yaklaşıyor

Sızıntılar Nintendo Switch 2 konsolunun geliştiricilerden sonra artık aksesuar üreticilerinin de eline geçtiğini gösteriyor. Bu bakımdan Ocak veya Şubat ayında firmadan resmi bir tanıtım gelmesi ihtimali oldukça fazla.

Nintendo Switch 2 Joy-Con görüntüleri sızdırıldı! 1 gün önce eklendi

Nintendo Switch 2 konsolunda 8 adet Cortex-A78 ve 1280 CUDA çekirdeğinden oluşan bir Tegra yonga seti yer alacak. 12GB LPDDR5 ve 256GB depolama ile önceki nesli kat kat geride bırakacak olan konsolun ekranı da bir miktar büyüyecek. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz. Nintendo Switch 2 konsolu 400$ başlangıç fiyatına sahip olacak.



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