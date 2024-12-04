Nintendo Switch 2 kılıf ve ekran koruyucusu da sızdırıldı

Nintendo Switch 2 yaklaşıyor
Sızıntılar Nintendo Switch 2 konsolunun geliştiricilerden sonra artık aksesuar üreticilerinin de eline geçtiğini gösteriyor. Bu bakımdan Ocak veya Şubat ayında firmadan resmi bir tanıtım gelmesi ihtimali oldukça fazla.
Nintendo Switch 2 konsolunda 8 adet Cortex-A78 ve 1280 CUDA çekirdeğinden oluşan bir Tegra yonga seti yer alacak. 12GB LPDDR5 ve 256GB depolama ile önceki nesli kat kat geride bırakacak olan konsolun ekranı da bir miktar büyüyecek. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz. Nintendo Switch 2 konsolu 400$ başlangıç fiyatına sahip olacak.
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