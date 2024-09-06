Nintendo Switch 2 üretim hazırlıkları başlamış görünüyor

Nintendo Switch 2 üretime başlıyor
Nintendo Switch 2 ile ilgili firma tarafından resmi bir açıklama yok ancak geliştiriciler prototip kitlerine eriştiklerini sızdırınca bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Bir X kullanıcısı Nintendo’nun mali çeyrek tablolarına bakarak üretim hazırlıklarının başladığı kanaatine varmış.
Tablolarda Nintendo birleştirme tedarikçisi Hosiden’in bir süre önce üretim ekipmanları için 2 milyar yen, otomasyon sistemleri için de 1 milyar yen harcadığı görülüyor. Nintendo Switch için bu denli önemli bir üretim beklentisi olmadığı için firmanın yeni konsolunu üretmeye hazır olduğu anlaşılıyor.
Yine de bu süreçler bile aylarca sürebileceği için Nintendo Switch 2 için gelecek yılın ilk ayları akla daha yatkın görünüyor. Kaynaklar en azındanBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.