Nintendo Switch 2 üretim hazırlıkları başlamış görünüyor

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Tam Boyutta Gör Tarihin en çok satan üçüncü oyun konsolu olan Nintendo Switch yavaş yavaş kullanım süresinin sonuna geliyor. Mevcut konsol neslinden çok önce piyasaya çıkan Nintendo Switch iki nesille başarılı bir şekilde mücadele etmişti.

Nintendo Switch 2 üretime başlıyor

Nintendo Switch 2 ile ilgili firma tarafından resmi bir açıklama yok ancak geliştiriciler prototip kitlerine eriştiklerini sızdırınca bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Bir X kullanıcısı Nintendo’nun mali çeyrek tablolarına bakarak üretim hazırlıklarının başladığı kanaatine varmış.

Nintendo Switch 2 için oyun müjdesi 3 hf. önce eklendi

Tablolarda Nintendo birleştirme tedarikçisi Hosiden’in bir süre önce üretim ekipmanları için 2 milyar yen, otomasyon sistemleri için de 1 milyar yen harcadığı görülüyor. Nintendo Switch için bu denli önemli bir üretim beklentisi olmadığı için firmanın yeni konsolunu üretmeye hazır olduğu anlaşılıyor.

Yine de bu süreçler bile aylarca sürebileceği için Nintendo Switch 2 için gelecek yılın ilk ayları akla daha yatkın görünüyor. Kaynaklar en azından

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