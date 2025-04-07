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    Nintendo Switch 2 fiyatları GTA VI'yı bekleyenleri korkuttu!

    Nintendo, yeni nesil konsolu Switch 2'nin çıkış tarihini ve detaylarını duyurdu ancak oyuncular fiyatlardan pek memnun değil. Bu fiyat politikası, GTA VI'nın fiyatına dair söylentileri de alevlendirdi

    Nintendo Switch 2 ve GTA VI oyun fiyatlarıyla tartışma yarattı Tam Boyutta Gör

    Nintendo, sonunda uzun süredir beklenen yeni nesil konsolu Switch 2'nin tüm detaylarını paylaştı. 5 Haziran 2025’te piyasaya çıkacak olan cihaz, hem tek başına hem de Mario Kart World ile birlikte sunulan paket seçeneğiyle satışa çıkıyor. Ancak konsolun teknik yenilikleri kadar, yeni oyun fiyatları da oyuncular arasında tartışma yarattı.

    Özellikle Mario Kart World’ün fiziksel sürümünün 94 dolarlık (74.99 £) tavsiye edilen satış fiyatı, bugüne kadar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi platformlarda görülen oyun fiyatlarını geride bırakıyor. Dijital versiyonun fiyatı biraz daha düşük olsa da, bu fark bazı oyuncular tarafından fiziksel kopyaya yönelimi azaltmak amacıyla bilinçli bir strateji olarak değerlendiriliyor. Oyunseverler, bu durumun uzun vadede diğer yayıncıları da fiyat artışına teşvik edebileceğinden endişeli.

    Bu fiyat politikası, Grand Theft Auto VI’nın fiyatına dair söylentileri de yeniden alevlendirdi. Rockstar Games’in yıl sonunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürmeyi planladığı GTA VI'nın, 100 dolarlık fiyat etiketiyle çıkabileceği konuşuluyor. Kanada'da ise oyunun yaklaşık 114 dolara denk gelen bir fiyatla satılabileceği iddiaları var. Bu söylentiler, oyunun çıkış gününde satın alınması konusunu birçok oyuncu için soru işareti haline getiriyor.

    Bazı oyuncular ise, GTA VI’nın fiyatının beklenenden düşük tutulup (örneğin 70 dolar civarında) rakip şirketleri ters köşe yapabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu tarz bir fiyatlandırmanın, özellikle oyunun içindeki sanal para satışlarını artırma amacıyla yapılabileceği düşünülüyor.

    Genel görüş ise net: Oyuncular yüksek fiyatlara tepki göstermediği sürece bu artışların devam etmesi kaçınılmaz. Oyun dünyasında artık sadece temel oyun değil, aynı zamanda sezon biletleri, ek paketler ve oyun içi harcamalar da bütçeleri zorlamaya başladı. Nintendo'nun bu fiyat politikası, sektördeki diğer firmalar için yeni bir standart haline gelirse, önümüzdeki dönemde benzer zamların artması şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.

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