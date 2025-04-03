Nintendo Switch 2'ye özel 1TB microSD kart satışa sunuldu

- Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card fiyatı
- Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card özellikleri
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Nintendo Switch 2, daha hızlı veri aktarım hızları sağlayan MicroSD Express depolama desteği sunuyor. Bu yükseltme, daha akıcı oyun deneyimi ve daha büyük, yüksek çözünürlüklü oyunlar için daha hızlı yükleme süreleri sağlıyor. Eski MicroSD kartlar Switch 2 ile uyumlu değil.
PLAY PRO microSDXC Express Card, 900MB/sn’ye kadar okuma ve 600MB/sn'ye kadar yazma hızı sağlıyor. 1TB'a kadar kapasiteyle birçok büyük AAA oyunu için de yeterli alan sunuyor. UHS-I ve UHS-II ana bilgisayar cihazlarıyla (UHS-I hızlarında) geriye dönük uyumlu. Hafıza kartı ayrıca kullanıcıların yanlışlıkla silinen veya biçimlendirilen dosyaları kurtarmak için kullanabilecekleri Lexar Recovery Tool ile geliyor.
Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card fiyatı
Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card 1TB fiyatı 200 dolar. 512 GB için 100 dolar, 256 GB için 50 dolar fiyatlandırma mevcut.
Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card özellikleri
- Kapasite: 1TB, 512 GB, 256 GB
- Performans: 900 MB/sn'ye kadar okuma, 600 MB/sn'ye kadar yazma hızı
- Form faktörü: SD 7.1
- Boyut: 11mm x 15mm x 1mm
- Video hız sınıfı: V30
- Çalışma sıcaklığı: -25° ila 85°C
- Saklama sıcaklığı: -40° ila 85°C
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