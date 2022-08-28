Sony yalnız kaldı: Nintendo, Switch’in fiyatına zam yapmayacak

Küresel çip krizi ve artan küresel enflasyonlar yüzünden teknolojik aletler de fiyat artışı görmeye başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Sony, ABD dışındaki ülkelerde Playstation 5 sistemlerine zam yapacağını açıklamıştı. Konsol sektörünü derinden etkileyen bu kararın ardından gözler, Nintendo ve Xbox’a dönmüştü. Microsoft’un ardından Nintendo de yüreklere su serpecek bir açıklamada bulundu.
Switch fiyatları sabit kalacak
Eurogamer’a açıklama yapan Nintendo, haziran ayında hissedarlar toplantısında yapılan söze sadık kalınacağını ve Switch sistemlerinde fiyat artış planı olmadığını belirtti. Ayrıca firma, gelecekteki fiyat ve pazarlama stratejilerini detaylı olarak belirleyeceklerini belirtti.
Playstation 5’in Birleşik Krallık, Avrupa, Japonya, Çin, Avusturalya, Meksika ve Kanada pazarında fiyat artışı yaşamasının ardından Xbox ve Nintendo Switch konsollarının fiyatlarının sabit kalacak olması, oyuncuları rahatlatacaktır. Acaba Sony’nin Playstation 5 zamı, konsol savaşını farklı bir yöne götürecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: