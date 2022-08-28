Sony yalnız kaldı: Nintendo, Switch’in fiyatına zam yapmayacak

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Küresel çip krizi ve artan küresel enflasyonlar yüzünden teknolojik aletler de fiyat artışı görmeye başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Sony, ABD dışındaki ülkelerde Playstation 5 sistemlerine zam yapacağını açıklamıştı. Konsol sektörünü derinden etkileyen bu kararın ardından gözler, Nintendo ve Xbox’a dönmüştü. Microsoft’un ardından Nintendo de yüreklere su serpecek bir açıklamada bulundu.

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Switch fiyatları sabit kalacak

Eurogamer’a açıklama yapan Nintendo, haziran ayında hissedarlar toplantısında yapılan söze sadık kalınacağını ve Switch sistemlerinde fiyat artış planı olmadığını belirtti. Ayrıca firma, gelecekteki fiyat ve pazarlama stratejilerini detaylı olarak belirleyeceklerini belirtti.

Playstation 5’in Birleşik Krallık, Avrupa, Japonya, Çin, Avusturalya, Meksika ve Kanada pazarında fiyat artışı yaşamasının ardından Xbox ve Nintendo Switch konsollarının fiyatlarının sabit kalacak olması, oyuncuları rahatlatacaktır. Acaba Sony’nin Playstation 5 zamı, konsol savaşını farklı bir yöne götürecek mi.

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