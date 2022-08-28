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    Anlık Bildirim

    Sony yalnız kaldı: Nintendo, Switch’in fiyatına zam yapmayacak

    Geçtiğimiz hafta içerisinde Sony’nin PS5 sistemine zam yapmasının ardından dikkatler, diğer konsol üreticilerine döndü. Microsoft’un ardından Nintendo da zam planlarının olmadığını belirtti.
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    Nintendo Switch fiyatı artmayacak
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    Küresel çip krizi ve artan küresel enflasyonlar yüzünden teknolojik aletler de fiyat artışı görmeye başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Sony, ABD dışındaki ülkelerde Playstation 5 sistemlerine zam yapacağını açıklamıştı. Konsol sektörünü derinden etkileyen bu kararın ardından gözler, Nintendo ve Xbox’a dönmüştü. Microsoft’un ardından Nintendo de yüreklere su serpecek bir açıklamada bulundu.

    Switch fiyatları sabit kalacak

    Eurogamer’a açıklama yapan Nintendo, haziran ayında hissedarlar toplantısında yapılan söze sadık kalınacağını ve Switch sistemlerinde fiyat artış planı olmadığını belirtti. Ayrıca firma, gelecekteki fiyat ve pazarlama stratejilerini detaylı olarak belirleyeceklerini belirtti.

    Playstation 5’in Birleşik Krallık, Avrupa, Japonya, Çin, Avusturalya, Meksika ve Kanada pazarında fiyat artışı yaşamasının ardından Xbox ve Nintendo Switch konsollarının fiyatlarının sabit kalacak olması, oyuncuları rahatlatacaktır. Acaba Sony’nin Playstation 5 zamı, konsol savaşını farklı bir yöne götürecek mi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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