Nintendo Switch satışları 120 milyonu geride bıraktı: PS4 artık üçüncü sırada

Nintendo Switch, Playstation 2'yi tahtından edebilir
Yapılan resmi açıklamaya göre Nintendo Switch satışları bir önceki yıl kaydedilen 18,95 milyondan 2022 yılında 13,91 milyona düştü.Bununla birlikte Japon devi, Switch'te yaşanan gerileme için devam eden çip kıtlığını sorumlu tutuyor. Yazılım satışlarında ise Pokemon Scarlet/Violet'in 20,61 milyonluk satış başarısına kıyasla Nintendo, 2022 yılı toplam oyun satışlarında yüzde 4'lük bir düşüş yaşadı.
Nintendo Switch satışlarında yaşanan değişim, muhtemel olarak eskiyen donanımla da bağlantılı. Günümüzde kullanıcılar yeni Switch OLED modelini tercih ederken, eski Switch ve Switch Lite modellerinde düşüş görülüyor. Ayrıca Switch'in hem donanım hem de Sony ve Microsoft'un abonelik sistemlerine karşı zayıf kaldığını da belirtmemiz gerek.
Switch'in tüm zamanların en çok satan konsolu olacak kadar dayanıp dayanamayacağını görmek ilginç olacak. Bu bağlamda Nintendo'nun PlayStation 2'yi geçmek için yaklaşık 33 milyon daha Switch satması gerekiyor. İşte dünyanın en çok satan oyun konsolları:
- PlayStation 2 / 155m
- Nintendo DS / 154.02m
- Nintendo Switch / 122,5m
- Game Boy & Game Boy Color / 118.69m
- PlayStation 4 / 116.6m
- PlayStation / 102.49m
- Nintendo Wii / 101.63m
- PlayStation 3 / 87.4m
- Xbox 360 / 84m
- Game Boy Advance / 81.51m
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?