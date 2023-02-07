Nintendo Switch satışları 120 milyonu geride bıraktı: PS4 artık üçüncü sırada

Tam Boyutta Gör Günümüzde yeni nesil konsollar arasında kıyasıya rekabet sürerken, 2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch'in popülerliği her geçen gün artıyor. Bugün paylaşılan kazanç raporlarında Nintendo, Switch satışlarının 122,5 milyonu geride bıraktığını duyurdu. Bu bağlamda popüler el konsolu, hem Game Boy hem de PlayStation 4'ü geçerek tüm zamanların en çok satan üçüncü konsolu oldu.

Nintendo Switch, Playstation 2'yi tahtından edebilir

Yapılan resmi açıklamaya göre Nintendo Switch satışları bir önceki yıl kaydedilen 18,95 milyondan 2022 yılında 13,91 milyona düştü.Bununla birlikte Japon devi, Switch'te yaşanan gerileme için devam eden çip kıtlığını sorumlu tutuyor. Yazılım satışlarında ise Pokemon Scarlet/Violet'in 20,61 milyonluk satış başarısına kıyasla Nintendo, 2022 yılı toplam oyun satışlarında yüzde 4'lük bir düşüş yaşadı.

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Nintendo Switch satışlarında yaşanan değişim, muhtemel olarak eskiyen donanımla da bağlantılı. Günümüzde kullanıcılar yeni Switch OLED modelini tercih ederken, eski Switch ve Switch Lite modellerinde düşüş görülüyor. Ayrıca Switch'in hem donanım hem de Sony ve Microsoft'un abonelik sistemlerine karşı zayıf kaldığını da belirtmemiz gerek.

Switch'in tüm zamanların en çok satan konsolu olacak kadar dayanıp dayanamayacağını görmek ilginç olacak. Bu bağlamda Nintendo'nun PlayStation 2'yi geçmek için yaklaşık 33 milyon daha Switch satması gerekiyor. İşte dünyanın en çok satan oyun konsolları:

PlayStation 2 / 155m Nintendo DS / 154.02m Nintendo Switch / 122,5m Game Boy & Game Boy Color / 118.69m PlayStation 4 / 116.6m PlayStation / 102.49m Nintendo Wii / 101.63m PlayStation 3 / 87.4m Xbox 360 / 84m Game Boy Advance / 81.51m

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