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    No Man’s Sky Mac cihazlarına geldi

    PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch ve PC platformlarının sevilen oyunu No Man’s Sky Mac için çıkış yaptı. Yapımın Mac versiyonu, M1 MacBook Air dahil tüm Apple Silicon cihazlarında çalışıyor.
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    No Mans Sky macOS için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    WWDC 2022’de Mac için önemli oyun duyurularına yer veren Apple, Resident Evil Village ve No Man’s Sky’ın Mac platformuna geleceğini belirtmişti. Resident Evil Village, geçtiğimiz yılın ekim ayında çıkış yapmıştı, No Man’s Sky ise bir ertelemenin ardından sonunda platforma geldi.

    Ultra ayarlarda M1 MacBook Air’da çalışıyor

    No Man’s Sky’ın yapımcısı Hello Games, Twitter üzerinden yaptığı şifreli gönderilerin ardından oyun, Steam’de Mac desteği ile güncellendi. Oyun, Apple Silicon ve Intel tabanlı Mac cihazlarında çalıştırılabiliyor. Mac ekosisteminde yaptığı oyun videoları ile bilinen Andrew Tsai, YouTube üzerinden oyunu 8GB bellekli M1 MacBook Air ve M1 Max MacBook Pro modellerinde test etti. Air, oyunu ultra ayarlarda MetalFX çözünürlük ölçeklendirici ile yaklaşık 60fps’de çalıştırırken MacBook Pro bu yapımı yaklaşık 120fps’de çalıştırabiliyor. 510 TL fiyat etiketine sahip oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    No Man’s Sky’ın VR modu yolda

    No Mans Sky macOS için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Hello Games, yapımın iPad versiyonu hakkında bir bilgi vermedi ancak yakında No Man’s Sky’ın Mac ve iPad mağazalarına eklenmesi bekleniyor. Firmanın yaptığı ilginç gönderilerden biri ise oyunun sanal gerçeklik versiyonunun yakında Apple ekosistemine geleceğine işaret ediyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yapılacak WWDC 2023’te Apple, Reality kaskı ile yapımın VR versiyonunu duyuracaktır. 
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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