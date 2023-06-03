No Man’s Sky Mac cihazlarına geldi

No Man’s Sky’ın yapımcısı Hello Games, Twitter üzerinden yaptığı şifreli gönderilerin ardından oyun, Steam’de Mac desteği ile güncellendi. Oyun, Apple Silicon ve Intel tabanlı Mac cihazlarında çalıştırılabiliyor. Mac ekosisteminde yaptığı oyun videoları ile bilinen Andrew Tsai, YouTube üzerinden oyunu 8GB bellekli M1 MacBook Air ve M1 Max MacBook Pro modellerinde test etti. Air, oyunu ultra ayarlarda MetalFX çözünürlük ölçeklendirici ile yaklaşık 60fps’de çalıştırırken MacBook Pro bu yapımı yaklaşık 120fps’de çalıştırabiliyor. 510 TL fiyat etiketine sahip oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)