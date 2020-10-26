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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    No Time to Die filmi için Apple ve Netflix kapışıyor

    Pandemi nedeniyle vizyon tarihi sürekli ertelenen No Time to Die filmi için Apple ve Netflix devrede. Filmin doğrudan içerik platformunda yayınlanması için kıyasıya mücadele var.
    10 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    No Time to Die filmi için Apple ve Netflix kapışıyor
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    Pandemi sürecinin ağır yaraladığı sektörlerden birisi de şüphesiz sinema sektörü. Kalabalık sinema salonları dışında alternatifi pek olmayan sektör Mart ayından bu yana vizyon ertelemeleri veya prodüksiyon ertelemeleri ile karşı karşıya. Bu da yapımcısından ışıkçısına veya salon görevlisine kadar çok geniş bir yelpazede ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Çevrim içi içerik hizmetleri ise alternatif olma peşinde.

    No Time to Die savaşı

    Pandemi henüz hızını kesmiş değil ve bu nedenle pek çok ülkede sinema salonları kapalı ya da kısıtlı bir şekilde açık. Tenet biraz da olsa bu dönemde başarı yakalamış olmasına rağmen gelecek oldukça karanlık. Bu da içerik platformlarını öne çıkarıyor.

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    Beklentilerin oldukça büyük olduğu ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına kalan No Time to Die filmi için Apple ve Netflix platformlarının rekabet içerisinde olduğu iddia ediliyor. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. iddiaları yalanladı ancak filmin doğrudan içerik platformlarına gelmesi için görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

    İddialı filmlerin sinema salonlarında adeta kapalı gişe oynayarak gövde gösterisi yapması sektörün geleneklerinden birisi ve yapımcılar da haliyle dünyanın eski haline dönmesini bekliyor. Ne var ki bu bekleyişin ne kadar daha süreceği kesin değil. Geçtiğimiz dönemde Mulan filmi de kısıtlı bir vizyondan sonra Disney+ platformunda kendisini bulmuştu. Bu bakımdan No Time to Die filmini bir platformda görmek şaşırtıcı olmayacak.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-23/apple-and-netflix-discussed-acquiring-bond-movie-for-streaming Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Tek suçu kopya çekmek (Alp Al) 9 sa. en beğenilen
    Kangal alır
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    smart1978 (X Y) 9 sa.
    Apple affetmez...
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 3 sa.
    İTunes 4k 60hz Dolby Atmos beklerim.
    Yanıtla
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    travmasurgeon (erhan joker) 4 sa.
    Yalnız 1 yılllık telif hakkı için 600 milyon dolar istiyor telif hakkı. Evet yanlış duymadınız 600 milyon dolar 1 yıllık
    Yanıtla +1
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    azizfikri 5 sa.
    Kanal D alır asdfg
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    hatrix (Hakan Ünlü) 6 sa.
    kangal alır yazamadan yazdılar. bize de beğenmek düşer =)
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    abdurrahmanpehlivan 7 sa.
    keşke bu kavgaya amazonda dahil olsaydı
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 8 sa.
    James Bond affetmez
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    Xtrud (Harun Yahya) 8 sa.
    Apple alsın Netflix stabil değil kasıyor
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    dugers (syt dgr) 8 sa.
    Eto bitmiş.
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    4007 9 sa.
    Amazon neredesin ya sen
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    Tek suçu kopya çekmek (Alp Al) 9 sa. en beğenilen
    Kangal alır
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    2113 kez okundu.
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    Sinema ve Dizi, covid-19 ve
    4 etiket daha no time to die apple tv+ netflix Bilim ve Teknoloji
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