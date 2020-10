No Time to Die filmi için Apple ve Netflix kapışıyor

Tam Boyutta Gör

Pandemi sürecinin ağır yaraladığı sektörlerden birisi de şüphesiz sinema sektörü. Kalabalık sinema salonları dışında alternatifi pek olmayan sektör Mart ayından bu yana vizyon ertelemeleri veya prodüksiyon ertelemeleri ile karşı karşıya. Bu da yapımcısından ışıkçısına veya salon görevlisine kadar çok geniş bir yelpazede ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Çevrim içi içerik hizmetleri ise alternatif olma peşinde.

No Time to Die savaşı

Pandemi henüz hızını kesmiş değil ve bu nedenle pek çok ülkede sinema salonları kapalı ya da kısıtlı bir şekilde açık. Tenet biraz da olsa bu dönemde başarı yakalamış olmasına rağmen gelecek oldukça karanlık. Bu da içerik platformlarını öne çıkarıyor.

Beklentilerin oldukça büyük olduğu ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına kalan No Time to Die filmi için Apple ve Netflix platformlarının rekabet içerisinde olduğu iddia ediliyor. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. iddiaları yalanladı ancak filmin doğrudan içerik platformlarına gelmesi için görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

İddialı filmlerin sinema salonlarında adeta kapalı gişe oynayarak gövde gösterisi yapması sektörün geleneklerinden birisi ve yapımcılar da haliyle dünyanın eski haline dönmesini bekliyor. Ne var ki bu bekleyişin ne kadar daha süreceği kesin değil. Geçtiğimiz dönemde Mulan filmi de kısıtlı bir vizyondan sonra Disney+ platformunda kendisini bulmuştu. Bu bakımdan No Time to Die filmini bir platformda görmek şaşırtıcı olmayacak.

