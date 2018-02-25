Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri:

Nokia'nın giriş seviyesine yönelik akıllı telefonu Nokia 1, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) resmi olarak tanıtıldı. Nokia 1, oldukça düşük teknik özellikler ile geliyor.

Nokia 1, Android'in düşük kaynak tüketen Android Oreo Go Edition işletim sistemi ile çalışıyor. Nokia, bu cihazın her ay güncelleme alacağını ve 2 yıl boyunca güncel kalacağını belirtiyor.

Telefonun kamera özellikleri çok çok düşük. 5 MP çözünürlüğündeki arka kamera, 480p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 2 MP çözünürlüğünde. Bu kombinasyonu 5-6 sene öncesinin tuşlu telefonlarında görüyorduk.

Nokia 1 Özellikleri 4.5 inç 480p ekran

1 GB RAM, 8 GB dahili depolama

Micro SD kart desteği

MT6737M işlemci

Android Oreo Go işletim sistemi

3.5 mm kulaklık girişi

Nokia 1 fiyatı ve çıkış tarihi

Görünüş olarak renkli bir karaktere sahip Nokia 1'in arka kapağını değiştirerek görünümünde küçük değişiklikler yapabilmek mümkün. Bu renkli kapaklar için Xpress-on covers adı verilmiş.

Nokia 1, Nisan 2018'de çıkışını gerçekleştirecek. ABD satış fiyatı 80 dolar olacak. Her ne kadar 80 doların TL karşılığı uygun olsa da ülkemizdeki vergilendirmeler düşünüldüğünde bu telefonun 550 TL'den daha ucuza satılması mümkün olmayacak. Nokia 3310'un yenilenen versiyonu bile 500 TL'nin üzerinde fiyatlara satılıyordu. Nokia 1'in tek kozu fiyatı ancak ülkemizde uygun fiyata satılamayacak.

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