Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri:

Nokia'nın giriş seviyesine yönelik akıllı telefonu Nokia 1, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) resmi olarak tanıtıldı. Nokia 1, oldukça düşük teknik özellikler ile geliyor.
Nokia 1, Android'in düşük kaynak tüketen Android Oreo Go Edition işletim sistemi ile çalışıyor. Nokia, bu cihazın her ay güncelleme alacağını ve 2 yıl boyunca güncel kalacağını belirtiyor.
Telefonun kamera özellikleri çok çok düşük. 5 MP çözünürlüğündeki arka kamera, 480p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 2 MP çözünürlüğünde. Bu kombinasyonu 5-6 sene öncesinin tuşlu telefonlarında görüyorduk.
Nokia 1 Özellikleri
- 4.5 inç 480p ekran
- 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama
- Micro SD kart desteği
- MT6737M işlemci
- Android Oreo Go işletim sistemi
- 3.5 mm kulaklık girişi
Nokia 1 fiyatı ve çıkış tarihi
Görünüş olarak renkli bir karaktere sahip Nokia 1'in arka kapağını değiştirerek görünümünde küçük değişiklikler yapabilmek mümkün. Bu renkli kapaklar için Xpress-on covers adı verilmiş.
Nokia 1, Nisan 2018'de çıkışını gerçekleştirecek. ABD satış fiyatı 80 dolar olacak. Her ne kadar 80 doların TL karşılığı uygun olsa da ülkemizdeki vergilendirmeler düşünüldüğünde bu telefonun 550 TL'den daha ucuza satılması mümkün olmayacak. Nokia 3310'un yenilenen versiyonu bile 500 TL'nin üzerinde fiyatlara satılıyordu. Nokia 1'in tek kozu fiyatı ancak ülkemizde uygun fiyata satılamayacak.
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alınmaz.net
Düzeltme: 700 ₺ gibi komik bir fiyattan bahsediliyor bence kesinlikle alınmaz.
Nokia 5: 829 TL
Nokia 6: 1000 TL
Nokia 8: 2270 TL
Tamamı kendi fiyat aralıklarındaki en iyi telefonlar arasında, özellikle Nokia 6 ve Nokia 8 fiyatlarına göre oldukça iyi özelliklerle geliyorlar, bir telefon demek sadece işlemci demek değildir, Nokia bunu çok iyi bir şekilde gösterdi, Nokia sağlamlığı ve güvencesi de cabası... Ama malesef ki bu fiyat/performans oranını Nokia 1'de göremeyecekmişiz gibi geliyor.
Ülkemizde telefon üzerinde %25 ÖTV, %18 KDV, %6 TRT vergisi var, toplam %49 ediyor, biz düz %50 diyelim:
80$*1.5=120$
Google'ın gösterdiği anlık kur itibariyle 454 TL, buna kâr payını da ilave edersek en az 500 TL gibi bir rakam elde ederiz ki bu da fiyat/performans'tan oldukça uzak bir seçenek olacaktır.
Not:Maktu vergi, yurtiçinde üretilen cihazlardan kaldırıldı. Yurtiçinde üretilen cihazlar fiyatı ne olursa olsun %25'e tabi.
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