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Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri:

Nokia'nın giriş seviyesine yönelik akıllı telefonu Nokia 1 tanıtıldı. Oldukça düşük özelliklere sahip Nokia 1, Android Oreo Go işletim sistemi ile geliyor. Nokia 1 özellikleri:
1 yıl
4,9b
1
30
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Nokia'nın giriş seviyesine yönelik akıllı telefonu Nokia 1, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) resmi olarak tanıtıldı. Nokia 1, oldukça düşük teknik özellikler ile geliyor.
Nokia 1, Android'in düşük kaynak tüketen  Android Oreo Go Edition işletim sistemi ile çalışıyor. Nokia, bu cihazın her ay güncelleme alacağını ve 2 yıl boyunca güncel kalacağını belirtiyor.
Telefonun kamera özellikleri çok çok düşük. 5 MP çözünürlüğündeki arka kamera, 480p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 2 MP çözünürlüğünde. Bu kombinasyonu 5-6 sene öncesinin tuşlu telefonlarında görüyorduk. 

Nokia 1 Özellikleri

  • 4.5 inç 480p ekran
  • 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama
  • Micro SD kart desteği
  • MT6737M işlemci
  • Android Oreo Go işletim sistemi
  • 3.5 mm kulaklık girişi

Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri:

Nokia 1 fiyatı ve çıkış tarihi

Görünüş olarak renkli bir karaktere sahip Nokia 1'in arka kapağını değiştirerek görünümünde küçük değişiklikler yapabilmek mümkün. Bu renkli kapaklar için Xpress-on covers adı verilmiş.
Nokia 1, Nisan 2018'de çıkışını gerçekleştirecek. ABD satış fiyatı 80 dolar olacak. Her ne kadar 80 doların TL karşılığı uygun olsa da ülkemizdeki vergilendirmeler düşünüldüğünde bu telefonun 550 TL'den daha ucuza satılması mümkün olmayacak. Nokia 3310'un yenilenen versiyonu bile 500 TL'nin üzerinde fiyatlara satılıyordu. Nokia 1'in tek kozu fiyatı ancak ülkemizde uygun fiyata satılamayacak.
[admin=4289]

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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Android Go'nun çıkış amacı düşük donanımlı ekonomik modeller iken hâlâ da cihazlarda orta-üst seviye donanım bekleyenler var. Bu arkadaşlar 80 dolara ne bekliyorlar acaba?
Android Go'nun çıkış amacı düşük donanımlı ekonomik modeller iken hâlâ da cihazlarda orta-üst seviye donanım bekleyenler var. Bu arkadaşlar 80 dolara ne bekliyo...
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canmania 1 yıl
GM nin yeni amiral gemisinden bir tık düşük özellikleri
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V4LKyR 1 yıl T Square
Ne istiyosun kral, Intel Xeon 8180M mi taksınlar? Fiyatını gördün mü ne kadar? Bu fiyata olması gereken işlemci bu.
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circassianmen 1 yıl
Sadece WhatsApp Facebook falan yeter. İnstagram ve diğerleri eklerseniz kasar. Ucuzluğu iş görür.
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3arbar 1 yıl
1 gb ram den kaybediyor.
alınmaz.net
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FreeShah 1 yıl
F/P olarak tercih edilesi bir model çıkarmışlar. Anne baba telefonu olarak da cuk gider.
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FIRAT_G_ 1 yıl
1 ram var ve 5 inç ekran var diye yerden yere vurmuştum cihazı ama bu işletim sistemi ve 4.5 inç ekran bence harika olmuş. Tebrikler alınası cihaz. Hatta gsmarena battery life ve dh incelemesi sonrası direk alırım bunu.
Düzeltme: 700 ₺ gibi komik bir fiyattan bahsediliyor bence kesinlikle alınmaz.
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T Square 1 yıl
Valla benim bulunduğum yerde 80-90 dolara çok güzel android cihazlar var, aliexpressten de bakabilirsiniz. Fiyat uygun olsa bile çöp bir cihaz olmuş. Hele ki tr de usd kuru ve kanırtma vergileri eklenince hiç alınmaz.
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inexo 1 yıl
Vestelin 500TL'ye sattığı modeller bundan iyi dedirttin nokia kusura bakma
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Bloodin 1 yıl
An itibariyle;
Nokia 5: 829 TL
Nokia 6: 1000 TL
Nokia 8: 2270 TL
Tamamı kendi fiyat aralıklarındaki en iyi telefonlar arasında, özellikle Nokia 6 ve Nokia 8 fiyatlarına göre oldukça iyi özelliklerle geliyorlar, bir telefon demek sadece işlemci demek değildir, Nokia bunu çok iyi bir şekilde gösterdi, Nokia sağlamlığı ve güvencesi de cabası... Ama malesef ki bu fiyat/performans oranını Nokia 1'de göremeyecekmişiz gibi geliyor.
Ülkemizde telefon üzerinde %25 ÖTV, %18 KDV, %6 TRT vergisi var, toplam %49 ediyor, biz düz %50 diyelim:
80$*1.5=120$
Google'ın gösterdiği anlık kur itibariyle 454 TL, buna kâr payını da ilave edersek en az 500 TL gibi bir rakam elde ederiz ki bu da fiyat/performans'tan oldukça uzak bir seçenek olacaktır.
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ipli jeton 1 yıl Bloodin
Maktu vergiden haberiniz yok galiba. Bu şekilde hesapladığınız vergi alt sınır olan 160TL(tam tutardan emin değilim, bu civarlarda olmalı.) nin altında. Dolayısı ile ÖTV'si direkt 160TL olur.
Not:Maktu vergi, yurtiçinde üretilen cihazlardan kaldırıldı. Yurtiçinde üretilen cihazlar fiyatı ne olursa olsun %25'e tabi.
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rtsbora 1 yıl
Uzakdoğu kaynaklı alışveriş sitelerinde 100 doların altında fiyatlara bundan daha iyi telefonlar alabilmek mümkün. Sırf ismi var diye bu telefona 80 dolar verilmez.
aliexpress.com/...
banggood.com/...
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Akasha_Ether 1 yıl
Türkiye fiyatı 800 TL (tahmin ediyorum)
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mert1907 1 yıl
En azından fiyatı ve segmenti belli. GM gibi kitlemeye oynamıyorlar.
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