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    Nokia 10'un detayları ortaya çıktı

    HMD Global şirketinin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 10, render görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. Cihazın beşli arka kamera ve şelale ekranla gelmesi bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 10'un detayları ortaya çıktı

    Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, şirketin yeni amiral gemisi Nokia 10'u yakın bir zamanda piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili ilk sızıntılar da gelmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı"

    699 dolardan satılacak

    Nokia 10'un Carl Zeiss marka beş arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Render görsellerinde dairesel olarak konumlandırıldığı görülen bu kamera modülünün, koruyucu camla kaplanacağı belirtilmiş. Ön kameranın entegre edildiği ince bir üst çerçeveye sahip olduğu dikkat çeken cihazın, şelale ekranının ise 90Hz yenileme hızı sunduğu ve 2K çözünürlüğe sahip olduğu ifade ediliyor.

    Nokia 10'un detayları ortaya çıktı

    Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilmesi beklnene Nokia 10'un diğer özellikleri arasında 6/8GB RAM, 128/512GB depolama alanı, stereo hoparlörlerin yanı sıra USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Akıllı telefonun 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkacağı da sızan bilgiler arasında. Lansman tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    https://www.igeekphone.com/nokia-10-concept-shows-a-amazing-penta-lens-camera-setup/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest-F7CE7F94C 1 hf. en beğenilen
    Kaynakta bu yazıyor " Lastly, the above renders are not leaked photos of the Nokia 10" Yorumsuz...
    Yanıtla +17
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    adnan8520 (adnan kaya) 1 hf.
    Neden kaynakta ki bu ( Son olarak, yukarıdaki görüntüler Nokia 10'un sızdırılmış fotoğrafları değildir . Tasarımcının ve söylentilerin hayal gücüne dayanan bir konsept model temelidir. ) açıklamayı koymuyorsunuz. İnsanları boş yere heveslendiriyorsunuz. Donanımhaber fonomeni olarak bu tür haberlerden sonra siteye soğumaya başladım. Editörler biraz daha dikkatli başlık ve özenli içerik hazırlayın, teknoloji şakaya gelmez.
    Neden kaynakta ki bu ( Son olarak, yukarıdaki görüntüler Nokia 10'un sızdırılmış fotoğrafları değildir . Tasarımcının ve söylentilerin hayal gücüne dayanan bir ...
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 1 hf.
    Shiftdelete.net mi burası değil burası neden clickbait yapıyorsunuz
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 1 hf.
    Habere itimatım yokta Nokia bitti arkadaşlar ilk çıktığında lumia920 almıştım aldığıma pişman olmuştum mağaza namına birşey yok instagram beta sürüm gerisini düşünün. Geçen aldım bi baktım mağaza hala çöp yararlı bişi yok
    1 Yanıt Yanıtla
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    [email protected] (Uğur Doğan) 1 hf.
    Şelale ekran yerine, düz dünya ekran diyesim geliyor.
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    isteopaylaco (Emre Kaptan) 1 hf.
    Donanımhaberi yakarsa editörler yakar.
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 1 hf.
    Shiftdelete.net mi burası değil burası neden clickbait yapıyorsunuz
    Yanıtla +5
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    adnan8520 (adnan kaya) 1 hf.
    Neden kaynakta ki bu ( Son olarak, yukarıdaki görüntüler Nokia 10'un sızdırılmış fotoğrafları değildir . Tasarımcının ve söylentilerin hayal gücüne dayanan bir konsept model temelidir. ) açıklamayı koymuyorsunuz. İnsanları boş yere heveslendiriyorsunuz. Donanımhaber fonomeni olarak bu tür haberlerden sonra siteye soğumaya başladım. Editörler biraz daha dikkatli başlık ve özenli içerik hazırlayın, teknoloji şakaya gelmez.
    Yanıtla +9
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    Johan Elmander (Yağız ) 1 hf.
    Concept'i sızıntı diye sunmuşlar
    Yanıtla +3
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    Guest-F7CE7F94C 1 hf. en beğenilen
    Kaynakta bu yazıyor " Lastly, the above renders are not leaked photos of the Nokia 10" Yorumsuz...
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