Nokia 10'un detayları ortaya çıktı

Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, şirketin yeni amiral gemisi Nokia 10'u yakın bir zamanda piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili ilk sızıntılar da gelmeye başladı.

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699 dolardan satılacak

Nokia 10'un Carl Zeiss marka beş arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Render görsellerinde dairesel olarak konumlandırıldığı görülen bu kamera modülünün, koruyucu camla kaplanacağı belirtilmiş. Ön kameranın entegre edildiği ince bir üst çerçeveye sahip olduğu dikkat çeken cihazın, şelale ekranının ise 90Hz yenileme hızı sunduğu ve 2K çözünürlüğe sahip olduğu ifade ediliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edilmesi beklnene Nokia 10'un diğer özellikleri arasında 6/8GB RAM, 128/512GB depolama alanı, stereo hoparlörlerin yanı sıra USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Akıllı telefonun 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkacağı da sızan bilgiler arasında. Lansman tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.igeekphone.com/nokia-10-concept-shows-a-amazing-penta-lens-camera-setup/

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