Nokia 5310 XpressMusic geri döndü

HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren Nokia markasının eski efsaneleri birer birer modern hayata uyarlaması devam ediyor. Nokia 3310, Nokia 8110 gibi efsanelerden sonra sıra Nokia 5310 XpressMusic modelinde.

Nokia 5310 XpressMusic özellikleri ve fiyatı

2007 yılında piyasaya sürülen Nokia 5310 XpressMusic müzik odaklı bir telefondu ve kenar kısımlarında müzik kontrolleri yer alıyordu. Dahili MP3 çalar yazılımı ile de müzikseverler tarafından beğenilmişti.

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Modern Nokia 5310 XpressMusic ise hemen hemen benzer özelliklere sahip. 2.4 inçlik TFT ekrana sahip olan telefonda T9 destekli tuş takımı ve bir joystick yer alıyor. Kenar kısımlarda ise müzik kontrol tuşları yerleştirilmiş.

Telefona MT6260A yongası eşlik ediyor. Oldukça eski olan ARM7 mimarisine sahip olan MT6260A yine eski Nokia telefonları dönemini yansıtıyor ve bir nevi kontrolcü kıvamında. 8MB RAM ve 32GB’a kadar arttırılabilir 16MB depolama alanı olan cihazda 1200mAh kapasiteli bir batarya var. Batarya 30 güne kadar kullanım sunuyor.

Telefon Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Nokia Series 30+ çok düşük donanımlı telefonlar için geliştirildi. Telefonda yine MP3 çalar yazılımı yer alıyor. Nokia 5310 XpressMusic için 42$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.engadget.com/2020/03/19/nokia-5310-hmd-global-candybar-remake/

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