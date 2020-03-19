Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 5310 XpressMusic geri döndü

    Bir dönemin popüler müzik telefonlarından Nokia 5310 XpressMusic yeniden aramızda. Nokia Series 30+ platformunu temel alan Nokia 5310 XpressMusic aynı modayı devam ettiriyor.
    1 gün
    2,5b
    4
    17
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nokia 5310 XpressMusic geri döndü

    HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren Nokia markasının eski efsaneleri birer birer modern hayata uyarlaması devam ediyor. Nokia 3310, Nokia 8110 gibi efsanelerden sonra sıra Nokia 5310 XpressMusic modelinde.

    Nokia 5310 XpressMusic özellikleri ve fiyatı

    2007 yılında piyasaya sürülen Nokia 5310 XpressMusic müzik odaklı bir telefondu ve kenar kısımlarında müzik kontrolleri yer alıyordu. Dahili MP3 çalar yazılımı ile de müzikseverler tarafından beğenilmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada

    Ayrıca Bkz. "DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli"

    Modern Nokia 5310 XpressMusic ise hemen hemen benzer özelliklere sahip. 2.4 inçlik TFT ekrana sahip olan telefonda T9 destekli tuş takımı ve bir joystick yer alıyor. Kenar kısımlarda ise müzik kontrol tuşları yerleştirilmiş.

    Telefona MT6260A yongası eşlik ediyor. Oldukça eski olan ARM7 mimarisine sahip olan MT6260A yine eski Nokia telefonları dönemini yansıtıyor ve bir nevi kontrolcü kıvamında. 8MB RAM ve 32GB’a kadar arttırılabilir 16MB depolama alanı olan cihazda 1200mAh kapasiteli bir batarya var. Batarya 30 güne kadar kullanım sunuyor.

    Telefon Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Nokia Series 30+ çok düşük donanımlı telefonlar için geliştirildi. Telefonda yine MP3 çalar yazılımı yer alıyor. Nokia 5310 XpressMusic için 42$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.engadget.com/2020/03/19/nokia-5310-hmd-global-candybar-remake/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Akbaba89 ( ***) 1 gün en beğenilen
    Nokia bu kadar pazarlama hatası yapılmaz. Ne yapıyorsun tft ekran, arm7 işlemci o hafıza. Bas androidi, bas sağlam stereo hoparlörü, dac destekli ses kartını. Her şeye çöp demem de bu çöp çöp
    Nokia bu kadar pazarlama hatası yapılmaz. Ne yapıyorsun tft ekran, arm7 işlemci o hafıza. Bas androidi, bas sağlam stereo hoparlörü, dac destekli ses kartını. ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    andires42 (Mu E) 1 gün Akbaba89
    Geliştirme yapmadığı konusuna katılıyorum. Ama tuşlu telefonu kullanmak da farklı oluyor. Halen 6230i kullanıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    KoşanBalık (hazar ...) 1 gün
    Kaios ile çıkarsaydınız bari. WhatsApp kullanmak için alınırdı. Bu haliyle olmamış
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    andires42 (Mu E) 1 gün KoşanBalık
    X2-00 da bile whatsapp vardı. Facebook a gecince desteği kestiler. Telegram vakti gelmiştir artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cand. 1 gün
    İlkokul çocukları bile istemez bunu
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    andires42 (Mu E) 1 gün cand.
    Ben hala 6230i kullanıyorum. Yapabildikleri görsen sende istersin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 13 sa.
    Ya tamam nostalji olayları okey de ne kadar devam edeceksin Nokia böyle acilen kendine gel bakalım yapabileceklerin ile pastadan pay alabilecekmisin bu gidişle zor gözüküyor ama bir umuttur yaşamak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    shadowtr 19 sa.
    Bu adamların kafasını bir türlü çözemiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 21 sa.
    Yurt dışındakiler için bedava sayılacak fiyat 42 dolar. Bizde en az 300 ₺ olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 21 sa.
    Nokia'nın çok kaliteli ve güzel akıllı telefonları da var ben de Nokia 7 Plus kullanıyorum ve çok memnunum. Ancak bu telefonlar maalesef Türkiye'ye gelmiyor. Bu sene umarım Türkiye pazarına yeniden girerler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    Girmiyor ki bu telefonlar Türkiye'ye zaten. Daha neredeyse 1 sene önce çıkardığı tuşlu telefonlar yok ortada.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Devin Weston (Devin Weston) 1 gün yeni yorumcu
    Nokia bu olmamış gerçekten...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 gün
    Adam akıllı Android cihaz çıkaracaklarına saçma sapan işlerle geride bıraktıkları maziyi canlandırmaya çabalıyorlar. Adam akıllı birkaç akıllı telefon üretmiş olsalar şuana kadar insanları kendilerine çekmeyi başarırlardı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Akbaba89 ( ***) 1 gün en beğenilen
    Nokia bu kadar pazarlama hatası yapılmaz. Ne yapıyorsun tft ekran, arm7 işlemci o hafıza. Bas androidi, bas sağlam stereo hoparlörü, dac destekli ses kartını. Her şeye çöp demem de bu çöp çöp
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sniper15 (ahmet yokki) 1 gün
    Saçmalamışlar. Bırak artık geçti o günler Nokia kendine gel.. Yemez bu model
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 1 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2494 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nokia, Nokia 5310 XpressMusic ve Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 sa. Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak 19 sa. Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor 20 sa. Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak 20 sa. American Airlines, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara yeniden başlıyor 21 sa. SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı 21 sa. Sağlık Bakanlığından koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama 22 sa. Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu sundu 22 sa. Google Camera Go güncellemesi portre modunu alt seviye modellere getiriyor 23 sa. The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yayınlandı 23 sa. Core i9-10900KF Ryzen 9 3900X’in önüne geçebilr 1 gün İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri] 1 gün Maske sıkıntısına Razer da el atıyor 1 gün Android 11 önizleme sürümü Airdrop benzeri dosya paylaşım özelliğini gösterdi 1 gün Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme] 1 gün 160 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu 1 gün Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor 1 gün Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı 1 gün Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Nokia 5310 XpressMusic geri döndü Sonraki Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu 1 gün AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün 1 gün Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama 1 gün Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı 1 gün İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında 1 gün Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin 1 gün Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi 1 gün Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir] 1 gün Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı 1 gün Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti 1 gün Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama 1 gün Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi 1 gün Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi 1 gün Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin 1 gün iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor 1 gün Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz” 1 gün Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak 1 gün Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 gün Macbook Pro'ya RX 5700 ekran kartı taktık. ASUS XG Station Pro inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim