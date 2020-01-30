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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir

    HMD Global'in ürettiği Nokia akıllı telefonlar bir ilki gerçekleştirebilir. Sızan bilgilere göre şirketin yeni amiral gemisi Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir
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    Yayınlanan son raporlara göre Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, 2020 pazarında rekabet şansını yükseltmek için bir sonraki amiral gemisi modelinin lansman tarihini erteledi. Bu yılın sonbaharında gelecek olan cihazın en yeni ekran teknolojisi ile geleceği söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinin fragmanını yayınladı"

    HMD Global bir ilki gerçekleştirebilir

    HMD Global'in Snapdragon 865 yonga setine sahip olması beklenen Nokia 9.2 akıllı telefon modelinin, aynı zamanda ekran altı kamera teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Güvenilir kaynakların sızdırdığı bilgilere göre şirket bu teknolojinin testlerine bile başlamış durumda. HMD Global eğer testleri başarıyla geçerse, Nokia 9.2 ekran altı kameraya sahip ilk akıllı telefon olacak.

    Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir
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    Diğer teknoloji şirketleri de daha önce ekran altı kamera teknolojisine olan ilgilerini gösermişlerdi. Örneğin Oppo bu teknolojinin prototip halini sergilemiş ancak henüz seri üretim için hazır olmadığını açıklamıştı. Buna ek olarak Nokia 9.2'nin, Nokia 9 modelinde başarısız olan beşli kamera modelini benimsemeyeceği ve daha geleneksel bir kamera kurulumu ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.



    https://www.gsmarena.com/nokia_92_might_have_underdisplay_camera-news-41279.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Relax Relax 3 sa.
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    Geçenlerde gördüğüm harika bir konsept. Nokia bırak 9.2'yi falan bu konsepti gerçeğe dönüştür...
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    a_y_k_u_t 3 sa.
    Türkiyeden çekildiklerinden beri nokia haberlerini takip etmez olmuşum yeni farkettim :)
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