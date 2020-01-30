Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir

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Yayınlanan son raporlara göre Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, 2020 pazarında rekabet şansını yükseltmek için bir sonraki amiral gemisi modelinin lansman tarihini erteledi. Bu yılın sonbaharında gelecek olan cihazın en yeni ekran teknolojisi ile geleceği söyleniyor.

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HMD Global bir ilki gerçekleştirebilir

HMD Global'in Snapdragon 865 yonga setine sahip olması beklenen Nokia 9.2 akıllı telefon modelinin, aynı zamanda ekran altı kamera teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. Güvenilir kaynakların sızdırdığı bilgilere göre şirket bu teknolojinin testlerine bile başlamış durumda. HMD Global eğer testleri başarıyla geçerse, Nokia 9.2 ekran altı kameraya sahip ilk akıllı telefon olacak.

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Diğer teknoloji şirketleri de daha önce ekran altı kamera teknolojisine olan ilgilerini gösermişlerdi. Örneğin Oppo bu teknolojinin prototip halini sergilemiş ancak henüz seri üretim için hazır olmadığını açıklamıştı. Buna ek olarak Nokia 9.2'nin, Nokia 9 modelinde başarısız olan beşli kamera modelini benimsemeyeceği ve daha geleneksel bir kamera kurulumu ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_92_might_have_underdisplay_camera-news-41279.php

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