Nokia'dan başarılı dönüş: ABD'nin en iyi akıllı telefon markaları arasına girdi

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Bir dönemin popüler telefon markalarından Nokia, günümüzde Apple, Xiaomi ve Samsung gibi devlerle rekabet ederken ABD’deki güçlü varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Analist firması IDC tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Nokia’nın ABD pazarında yer alan en iyi beşinci telefon markası olduğunu ortaya çıkardı.

Pazar payını genişletiyor

Paylaşılan raporda yılın ilk çeyreği ve bir önceki yıla kıyasla akıllı telefon sevkiyatlarında büyük bir artış yaşayan Nokia, pazar payını hızla genişletmeye devam ediyor. Bununla birlikte Nokia C100, bu yıl ABD’de en çok satılan 15.akıllı telefon modeli olurken, C200 de başarılı bir ivme yakalamış durumda.

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Paylaşılan raporda sevkiyatlar hakkında rakamlara yer verilmemiş olsa da, Nokia’nın yükselişi daha önceki IDC ve Strategy Analytics raporları ile uyumlu görünüyor. Önceki raporlarda Nokia'nın yılın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika’da yüzde 87’lik bir büyüme profili sergilediği, Avrupa’daki büyüme oranının ise yüzde 31 seviyelerinde olduğu paylaşılmıştı.

Nokia yeni cihazlarını tanıttı 1 gün önce eklendi

IFA 2022 fuarı yaklaşırken geçtiğimiz saatlerde adeta bir gövde gösterisi yaparak Nokia X30 5G, Nokia G60 5G, Nokia C31, Nokia T21 olmak üzere birçok yeni ürününü tanıtan Nokia’nın sektöre başarılı bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz.

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Nokia, ABD'nin en iyi akıllı telefon markaları arasına girdi