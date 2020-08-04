Nokia C3 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

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Son dönemde amiral gemisi sınıfına yönelik bir hamle yapamayan Nokia alt seviyeden yoluna devam ediyor. Geçen yılın sonlarında yeni Nokia C serisine başlayan firma şimdi üçüncü nesli de piyasaya sürüyor.

Nokia C3 özellikleri ve fiyatı

Nokia C3 modelinde 5.99 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Fiyat segmenti nedeniyle kalın çerçeveli bir tasarım benimseyen Nokia C3 modeli yine de arka kısmında bir parmak izi okuyucu barındırıyor. Arka kasa ise çıkarılabiliyor.

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8 çekirdekli Unisoc yonga setinden gücünü alan telefon 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Ana kamera 8MP çözünürlüğünde ve LED flaş ile desteklenmiş. 3040mAh kapasiteli batarya değiştirilebilir yapıda. FM radyo, çift SIM, Android 10 işletim sistemi gibi ekstraları olan Nokia C3 için 95$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar ilk olarak Çin’de başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/08/03/nokia-c3-with-a-unisoc-chipremovable-battery-launched-in-china-for-699-100/

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