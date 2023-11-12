Nokia Clarity Earbuds 2+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Bir zamanların teknoloji devi Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD Global altında tekrar pazara giriş yaptı. Bu süreçte birçok mobil teknoloji ürünü tanıtan firma şimdi de yeni kulaklığını duyurdu. İşte karşınızda Nokia Clarity Earbuds 2+.

iPhone SE 4 birçok yeniliğe sahip olacak 1 gün önce eklendi

Nokia Clarity Earbus 2+ özellikleri ve fiyatı

Clarity Earbuds 2+ aktif gürültü engelleme teknolojisi ve batarya ömrü ile dikkat çekiyor. Kulaklıklar, AGE özelliği kullanımdayken 7 saat batarya ömrü sunuyor ve kulaklığın kutusu ile bu süre 35 saate kadar çıkıyor. %60 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ürün, IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı da koruma sağlıyor.

Tam Boyutta Gör HMD Global, kulaklıkta Qualcomm’un S3 Sound platformuna ve aptX teknolojisine yer vermiş. Böylece ürün, Qualcomm cVc yankı engelleme ve gürültü önleme gibi özelliklerini de destekliyor. Ürün, Google Fast Pair özelliği ve Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde birçok modern cihaza kolaylıkla bağlanabiliyor. Ayrıca Nokia, oyuncular için “düşük gecikme modu” eklemeyi de unutmamış. Pembe, mor ve gri renk seçenekleri sunan cihazın fiyatı yaklaşık 92 Euro olarak belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.