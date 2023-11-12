Nokia Clarity Earbuds 2+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Clarity Earbuds 2+ aktif gürültü engelleme teknolojisi ve batarya ömrü ile dikkat çekiyor. Kulaklıklar, AGE özelliği kullanımdayken 7 saat batarya ömrü sunuyor ve kulaklığın kutusu ile bu süre 35 saate kadar çıkıyor. %60 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ürün, IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı da koruma sağlıyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.