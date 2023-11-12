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    Nokia Clarity Earbuds 2+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    HMD Global altında teknoloji hayatına devam eden Nokia, yeni kablosuz kulaklarını duyurdu. Clarity Earbuds 2+, aktif gürültü engelleme ve batarya ömrü ile dikkat çekiyor.
    Nokia Clarity Earbuds 2+ duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların teknoloji devi Nokia, geçtiğimiz yıllarda HMD Global altında tekrar pazara giriş yaptı. Bu süreçte birçok mobil teknoloji ürünü tanıtan firma şimdi de yeni kulaklığını duyurdu. İşte karşınızda Nokia Clarity Earbuds 2+.

    Nokia Clarity Earbus 2+ özellikleri ve fiyatı

    Clarity Earbuds 2+ aktif gürültü engelleme teknolojisi ve batarya ömrü ile dikkat çekiyor. Kulaklıklar, AGE özelliği kullanımdayken 7 saat batarya ömrü sunuyor ve kulaklığın kutusu ile bu süre 35 saate kadar çıkıyor.  %60 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ürün, IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı da koruma sağlıyor.

    Nokia Clarity Earbuds 2+ duyuruldu Tam Boyutta Gör
    HMD Global, kulaklıkta Qualcomm’un S3 Sound platformuna ve aptX teknolojisine yer vermiş. Böylece ürün, Qualcomm cVc yankı engelleme ve gürültü önleme gibi özelliklerini de destekliyor. Ürün, Google Fast Pair özelliği ve Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde birçok modern cihaza kolaylıkla bağlanabiliyor. Ayrıca Nokia, oyuncular için “düşük gecikme modu” eklemeyi de unutmamış. Pembe, mor ve gri renk seçenekleri sunan cihazın fiyatı yaklaşık 92 Euro olarak belirlenmiş.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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