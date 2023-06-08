Nokia G42 5G Geekbench’te listelendi

Teknoloji Editörü
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HMD Global altında üretilen Nokia telefonları, üst segmentte Samsung, Apple ve Xiaomi ile mücadele edemese de firma, giriş ve orta seviye cihazları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok uygun fiyatlı 5G akıllı telefon tanıtan Nokia, yakında bir cihaz daha tanıtacak.
Snapdragon 480+ ile gelecek
Geçtiğimiz aylarda FCC sertifikası ortaya çıkan Shadow kod adlı
Nokia TA-1573 şimdi de Geekbench üzerinde görüldü. Ayrıca cihazın Geekbench listesi, Shadow kod adlı telefonun Nokia G42 5G olarak piyasaya sürüleceğini de doğrulamış oldu. Peki Nokia G42 5G neler sunacak?
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Geekbench ve FCC listelerinde ortaya çıkan G42 5G, Adreno 619 grafik biriminden gücünü alan
Snapdragon 480+ çip setinden gücünü alacak. Tek çekirdek skoru 738, çok çekirdek skoru ise 1718 olan bu çip, CPU tarafında Snapdragon 730G’ye yakın performans sunuyor. 4 ve 6GB bellek seçeneklerine sahip olacak cihaz, Android 13 ile kutudan çıkacak. Ayrıca cihazın NFC, 2.4 ve 5GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 bağlantılarını desteklemesi bekleniyor. 5000 mAh batarya ve en az 20W hızlı şarj da cihazın teknik özellikleri arasında bulunuyor. Cihazın çıkış tarihi bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda tanıtılması olası gözüküyor.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi