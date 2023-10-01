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    Nokia’dan dayanıklılık odaklı iki kurumsal telefon

    Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri belirli seviyede patlamalara dayanacak kadar güçlü. Madencilik, petrol arama gibi zorlu koşullara hitap ediyor.
    Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 Tam Boyutta Gör
    Daha çok son kullanıcıya yönelik akıllı telefonları ile tanıdığımız Nokia, bu kez sadece kurumsal müşterilere sunulacak dayanıklılık odaklı iki akıllı telefon ile karşımızda. Telefonlar dayanıklılık konusunda oldukça iddialı.

    Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1

    Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri son kullanıcı tarafında gördüğümüz dayanıklılık standartlarının oldukça ilerisine gidiyor. Öyle ki belirli patlama seviyelerine dayanıklılık sunuyorlar.

    Nokia IS540.1 modelinde 6 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 778 muadili bir Qualcomm işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama, 4400mAh batarya, 48MP arka kamera gibi özellikler mevcut. Özel 16-pin ISM bağlantı arabirimi ile onaylı aksesuarlara güvenli bir şekilde bağlanabiliyor.

    Nokia HHRA501x için herhangi bir detay mevcut değil. Alman i.safe Mobile tarafından dağıtımı yapılacak olan Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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