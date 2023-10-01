Nokia’dan dayanıklılık odaklı iki kurumsal telefon

Tam Boyutta Gör Daha çok son kullanıcıya yönelik akıllı telefonları ile tanıdığımız Nokia, bu kez sadece kurumsal müşterilere sunulacak dayanıklılık odaklı iki akıllı telefon ile karşımızda. Telefonlar dayanıklılık konusunda oldukça iddialı.

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri son kullanıcı tarafında gördüğümüz dayanıklılık standartlarının oldukça ilerisine gidiyor. Öyle ki belirli patlama seviyelerine dayanıklılık sunuyorlar.

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Nokia IS540.1 modelinde 6 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 778 muadili bir Qualcomm işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama, 4400mAh batarya, 48MP arka kamera gibi özellikler mevcut. Özel 16-pin ISM bağlantı arabirimi ile onaylı aksesuarlara güvenli bir şekilde bağlanabiliyor.

Nokia HHRA501x için herhangi bir detay mevcut değil. Alman i.safe Mobile tarafından dağıtımı yapılacak olan Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.

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