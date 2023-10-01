Nokia’dan dayanıklılık odaklı iki kurumsal telefon

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1
Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri son kullanıcı tarafında gördüğümüz dayanıklılık standartlarının oldukça ilerisine gidiyor. Öyle ki belirli patlama seviyelerine dayanıklılık sunuyorlar.
Nokia IS540.1 modelinde 6 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 778 muadili bir Qualcomm işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama, 4400mAh batarya, 48MP arka kamera gibi özellikler mevcut. Özel 16-pin ISM bağlantı arabirimi ile onaylı aksesuarlara güvenli bir şekilde bağlanabiliyor.
Nokia HHRA501x için herhangi bir detay mevcut değil. Alman i.safe Mobile tarafından dağıtımı yapılacak olan Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 akıllı telefon modelleri önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.