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    Nokia 5710 XpressAudio, dahili kablosuz kulaklık ile geliyor

    Akıllı telefon tarafında Android işletim sistemli birçok cihaz tanıtan Nokia, standart telefon üretmeyi de bırakmadı. Nokia’nın yeni telefonu 5710, içerisinde kablosuz kulaklık barındırıyor.
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    Nokia 5710 XpressAudio
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    Bir zamanlar telefon pazarının lideri Nokia, HMD Global markası altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bütçe dostu Android akıllı telefonlarına odaklanan Nokia, gelişmekte olan pazarlar için standart telefon üretmeye de devam ediyor. Yeni standart telefonları ile Nokia 8110 ve Nokia 3310 gibi efsaneleri canlandıran HMD Global, bir Nokia efsanesini daha canlandırıyor.

    Nokia 5710, XpressMusic efsanesini hatırlatıyor

    Nokia’nın yeni telefonu 5710 XpressAudio, bir zamanların efsanesi Nokia 5310 XpressMusic’in anısına yapılmış bir cihaz. Orijinal XpressMusic’in tasarım hatlarını büyük ölçüde koruyan XpressAudio, arkasında gizlenmiş bir kablosuz kulaklık barındırıyor. Cihaz, siyah ve beyaz seçenekleri ile gelirken kablosuz kulaklıklar da cihazın rengine göre değişiklik gösteriyor.

    Nokia XpressAudio - Beyaz Renk
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    S30+ işletim sistemi ile gelen XpressAudio, 128MB RAM ile geliyor ve 32GB’a kadar SD kart desteği sunuyor. Çevresel gürültü engelleme, VoLTE desteği, çift LTE bekleme, FM Radio ve Bluetooth 5.0 teknolojileri ile gelen cihaz 85 Euro fiyat etiketine sahip. XpressAudio’nun içinde bulunan kulaklık, tek şarj ile 4 saat müzik oynatabiliyor. Ayrıca kulaklıklar, başka cihazlarla da bağlantı kurabiliyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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