Nokia 5710 XpressAudio, dahili kablosuz kulaklık ile geliyor

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Bir zamanlar telefon pazarının lideri Nokia, HMD Global markası altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bütçe dostu Android akıllı telefonlarına odaklanan Nokia, gelişmekte olan pazarlar için standart telefon üretmeye de devam ediyor. Yeni standart telefonları ile Nokia 8110 ve Nokia 3310 gibi efsaneleri canlandıran HMD Global, bir Nokia efsanesini daha canlandırıyor.

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Nokia 5710, XpressMusic efsanesini hatırlatıyor

Nokia’nın yeni telefonu 5710 XpressAudio, bir zamanların efsanesi Nokia 5310 XpressMusic’in anısına yapılmış bir cihaz. Orijinal XpressMusic’in tasarım hatlarını büyük ölçüde koruyan XpressAudio, arkasında gizlenmiş bir kablosuz kulaklık barındırıyor. Cihaz, siyah ve beyaz seçenekleri ile gelirken kablosuz kulaklıklar da cihazın rengine göre değişiklik gösteriyor.

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S30+ işletim sistemi ile gelen XpressAudio, 128MB RAM ile geliyor ve 32GB’a kadar SD kart desteği sunuyor. Çevresel gürültü engelleme, VoLTE desteği, çift LTE bekleme, FM Radio ve Bluetooth 5.0 teknolojileri ile gelen cihaz 85 Euro fiyat etiketine sahip. XpressAudio’nun içinde bulunan kulaklık, tek şarj ile 4 saat müzik oynatabiliyor. Ayrıca kulaklıklar, başka cihazlarla da bağlantı kurabiliyor.

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