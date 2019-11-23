Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak

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HMD Global bir sonraki Nokia akıllı telefon modelini su yüzüne çıkarmaya başladı. Şirketin resmi Twitter hesabında paylaşılan gönderi, cihazın 5 Aralık tarihinde tanıtılacağını gösteriyor.

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Nokia 8.2 olabilir

Ne yazık ki bu aşamada cihazın çıkış tarihi ve ana hatları dışında, nasıl bir akıllı telefon geleceğine dair hiçbir bilgi yok. Ancak ilginç bir detay var. Nokia 8.1 geçtiğimiz yıl 5 Aralık tarihinde tanıtılmıştı. Bunu göz önünde bulundurarak, tanıtılacak modelin Nokia 8.2 modeli olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.



https://www.androidpolice.com/2019/11/22/nokia-teases-new-phone-set-to-be-unveiled-on-december-5th/

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Diğer seçenekler arasında iseve(Nokia 2.2'nin iyileştirilmiş versiyonu) yer alıyor. Lansman tarihine kadar cihazla ilgili çıkacaksizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.