Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak

    Nokia marka akıllı telefonların üreticisi HMD Global, 5 Aralık'ta yeni modelini kullanıcıların beğenisine sunacağını resmi Twitter hesabından duyurdu. İşte gizemli cihazla ilgili bilgiler.
    5 sa.
    857
    2
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak
    Tam Boyutta Gör

    HMD Global bir sonraki Nokia akıllı telefon modelini su yüzüne çıkarmaya başladı. Şirketin resmi Twitter hesabında paylaşılan gönderi, cihazın 5 Aralık tarihinde tanıtılacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı"

    Nokia 8.2 olabilir

    Ne yazık ki bu aşamada cihazın çıkış tarihi ve ana hatları dışında, nasıl bir akıllı telefon geleceğine dair hiçbir bilgi yok. Ancak ilginç bir detay var. Nokia 8.1 geçtiğimiz yıl 5 Aralık tarihinde tanıtılmıştı. Bunu göz önünde bulundurarak, tanıtılacak modelin Nokia 8.2 modeli olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.


    Diğer seçenekler arasında ise Nokia 5.2 ve Nokia.2.3 (Nokia 2.2'nin iyileştirilmiş versiyonu) yer alıyor. Lansman tarihine kadar cihazla ilgili çıkacak yeni bilgi ve sızıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.androidpolice.com/2019/11/22/nokia-teases-new-phone-set-to-be-unveiled-on-december-5th/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    intel7mix 5 sa.
    3 Yıl güncelleme vererek düzgün iş yapıyorlar ama fiyatları halen daha pahalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı 49 dk. Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor 1 sa. Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi 1 sa. Microsoft’un Huawei’ye yazılım satmasına tekrar izin verildi 2 sa. Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi 2 sa. Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor 3 sa. Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi 3 sa. Twitter'da yanıt gizleme özelliği kullanıma sunuldu 3 sa. Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı 4 sa. AMD Radeon RX 5500 gün yüzüne çıktı: RX 580'in yerini almaya geliyor 4 sa. Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak Sonraki Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu 6 sa. Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak 7 sa. Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak 7 sa. Xiaomi'den Mi Watch'taki tüm sorunları giderecek güncelleme geliyor 8 sa. Devialet iş birliğiyle tasarlanan Huawei Sound X'in tanıtım tarihi açıklandı 9 sa. Fas, fintech ile finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi planlıyor 9 sa. İstanbul Teknik Üniversitesi iletişim teknolojileri etkinliği düzenliyor 10 sa. Huawei nova 6 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı 10 sa. İşletim sistemli modem! "Keenetic Extra DSL incelemesi" 10 sa. Galaxy A serisinde S-Pen dönemi başlıyor 11 sa. Sony Xperia 5'in ön kamerasının DxOMark skoru yayınlandı 11 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi 12 sa. Bad North: Jotunn Edition bu hafta ücretsiz 13 sa. Spotify, kullanıcıların kazananı belirleyeceği ödül töreni düzenleyecek 14 sa. Redmi K30, 120 Hz ekran ile gelecek 14 sa. Halı sahaya adam çağırma uygulamasına Mobilfest'te yakından bakıyoruz 14 sa. Mobilefest'te canlı ses yarışması uygulaması Bestup'ın standındayız 21 sa. Michael Jackson filmi için hazırlıklar başladı 1 gün Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak 1 gün Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları
    DonanımHaber
    Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Teknoloji basınına neden güvenmemelisiniz? VİDEOLARLA KANITLI
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim