Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak

Teknoloji Editörü
HMD Global bir sonraki Nokia akıllı telefon modelini su yüzüne çıkarmaya başladı. Şirketin resmi Twitter hesabında paylaşılan gönderi, cihazın 5 Aralık tarihinde tanıtılacağını gösteriyor.
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Nokia 8.2 olabilir
Ne yazık ki bu aşamada cihazın çıkış tarihi ve ana hatları dışında, nasıl bir akıllı telefon geleceğine dair hiçbir bilgi yok. Ancak ilginç bir detay var. Nokia 8.1 geçtiğimiz yıl 5 Aralık tarihinde tanıtılmıştı. Bunu göz önünde bulundurarak, tanıtılacak modelin Nokia 8.2 modeli olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.
Diğer seçenekler arasında ise Nokia 5.2 ve Nokia.2.3 (Nokia 2.2'nin iyileştirilmiş versiyonu) yer alıyor. Lansman tarihine kadar cihazla ilgili çıkacak yeni bilgi ve sızıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.androidpolice.com/2019/11/22/nokia-teases-new-phone-set-to-be-unveiled-on-december-5th/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle