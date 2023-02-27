Tam Boyutta Gör Bir zamanların ikonik akıllı telefonunun üreticisi Nokia Corporation, neredeyse 60 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi. Bugün, MWC 2023'ün resmi lansmanından önce, şirket yeni kurumsal kimliğini tanıttı ve değişiklikler çarpıcı: Nokia ile sıkı bir şekilde ilişkilendirilen ikonik Yale mavi yazı tipi ve Connecting People marka sloganı gitti. Yeni logo daha modern ve dijital.

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Tam Boyutta Gör Nokia Corporation Başkanı Pekka Lundmark konuyla ilgili olarak: "Stratejimizi yeniliyoruz ve önemli bir faktör olarak markamızı da bugün kim olduğumuzu yansıtacak şekilde yeniliyoruz: İş dünyası için inovasyon ve teknolojide lider, ağların bulutla buluştuğu bir geleceğin öncüsü." ifadelerini kullandı.

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Nokia'nın amacı sadece cep telefonu değil

Ayrıca Lundmark Bloomberg'e verdiği demeçte: "Çoğu insanın zihninde hala başarılı bir cep telefonu markasıyız, ancak Nokia'nın amacı sadece bu değil. Modası geçmiş cep telefonlarından tamamen farklı olan ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tam Boyutta Gör İlginçtir ki Nokia'nın yeni logosuyla kurtulmak istediği cep telefonu işi uzun süredir Nokia'ya ait değil. Microsoft tarafından 2014 yılında 7 milyar dolara satın alındı ve 2016 yılında şu anda Nokia markalı telefonlar üreten HMD Global'e yeniden satıldı. MWC için HMD Global'in üç yeni ürünü var: Bütçe dostu Nokia C32 ve C22 batarya canavarlarının yanı sıra "sökülmesi kolay" Nokia G22.

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Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti