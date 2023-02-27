Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti

Nokia'nın amacı sadece cep telefonu değil
Ayrıca Lundmark Bloomberg'e verdiği demeçte: "Çoğu insanın zihninde hala başarılı bir cep telefonu markasıyız, ancak Nokia'nın amacı sadece bu değil. Modası geçmiş cep telefonlarından tamamen farklı olan ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.