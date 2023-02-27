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    Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti

    Finlandiya merkezli Nokia, şirketin uzun vadeli dönüşüm planının bir parçası olarak yeni logosunu tanıttı ve gelecek stratejisini açıkladı.                      
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    Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların ikonik akıllı telefonunun üreticisi Nokia Corporation, neredeyse 60 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi. Bugün, MWC 2023'ün resmi lansmanından önce, şirket yeni kurumsal kimliğini tanıttı ve değişiklikler çarpıcı: Nokia ile sıkı bir şekilde ilişkilendirilen ikonik Yale mavi yazı tipi ve Connecting People marka sloganı gitti. Yeni logo daha modern ve dijital.

    Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti Tam Boyutta Gör
    Nokia Corporation Başkanı Pekka Lundmark konuyla ilgili olarak: "Stratejimizi yeniliyoruz ve önemli bir faktör olarak markamızı da bugün kim olduğumuzu yansıtacak şekilde yeniliyoruz: İş dünyası için inovasyon ve teknolojide lider, ağların bulutla buluştuğu bir geleceğin öncüsü." ifadelerini kullandı.

    Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti Tam Boyutta Gör

    Nokia'nın amacı sadece cep telefonu değil

    Ayrıca Lundmark Bloomberg'e verdiği demeçte: "Çoğu insanın zihninde hala başarılı bir cep telefonu markasıyız, ancak Nokia'nın amacı sadece bu değil. Modası geçmiş cep telefonlarından tamamen farklı olan ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

    Nokia yeni logosunu tanıttı: Süreyya hanım bu kez değişti Tam Boyutta Gör
    İlginçtir ki Nokia'nın yeni logosuyla kurtulmak istediği cep telefonu işi uzun süredir Nokia'ya ait değil. Microsoft tarafından 2014 yılında 7 milyar dolara satın alındı ve 2016 yılında şu anda Nokia markalı telefonlar üreten HMD Global'e yeniden satıldı. MWC için HMD Global'in üç yeni ürünü var: Bütçe dostu Nokia C32 ve C22 batarya canavarlarının yanı sıra "sökülmesi kolay" Nokia G22.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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