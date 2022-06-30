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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (1)’in fiyatı sızdırıldı

    Yılın en beklenen telefonlarından olan Nothing Phone (1)’in fiyatı sızdırıldı. İddialı orta-üst seviye cihazı Nothing Phone’un konfigürasyonları ve fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
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    Nothing Phone (1)'in fiyatı belli oldu
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    OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, çok yakında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Üst orta seviyede ciddi bir rekabet yaratması beklenen Nothing Phone (1)’in Avrupa fiyatı sızdırıldı.

    Nothing Phone (1), 500 Euro’nun altında satışa çıkacak

    Amazon Almanya ve Amazon Birleşik Krallık, Nothing Phone (1)’in Euro cinsinden fiyatını gözler önüne seriyor. İlginç bir tasarım, 120Hz ekran, Snapdragon 778G+ işlemci, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği ile çıkış yapacak Nothing Phone (1)’in fiyat listesi şu şekilde:

    • 8GB RAM/128GB depolama: 469.99 Euro
    • 8GB RAM/256 GB depolama: 499.99 Euro
    • 12GB RAM/256GB depolama: 549.99 Euro

    Nothing Phone (1), iddia edilen fiyatı ile dikkat çekse de benzer fiyat aralığında olan Samsung Galaxy A53 ve Google Pixel 6a çekici alternatifler olarak yer alıyor. Google Pixel 6a, Google’ın amiral gemi işlemcisi olan Tensor ile gelse 60Hz ekranı ile eski bir deneyim sunuyor. Galaxy A53 ise Snapdragon 778G’den daha düşük performans sunsa da 120Hz ekranı ve Samsung’un Android güncelleme planı ile dikkat çekiyor. Orta seviye marketinde hareketlenmeye sebep olacak Nothing Phone (1), önümüzdeki haftalarda Avrupa’da satışa çıkacak.

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    _Dominic_Toretto_ 1 gün önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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