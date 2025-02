Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro’nun kamera kurulumları sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Nothing, 4 Mart’ta yeni Phone (3a) serisini tanıtmaya hazırlanırken, sızıntılar cihazların kamera yeteneklerine dair önemli detayları ortaya çıkardı. İki modelden oluşacak seri, Nothing Phone (3a) ve Nothing Phone (3a) Pro isimlerini taşıyacak. Temel donanım özellikleri büyük oranda aynı olsa da, asıl farkın kamera sistemlerinde kendini göstereceği belirtiliyor.

Her iki modelde de Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 6.72 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Ayrıca IP64 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunacak. Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Bu kombinasyon, Nothing’in önceki modellerinden alışık olduğumuz bir yapıyı koruyor.

Fakat en büyük ayrım, telefoto lens kullanımıyla ortaya çıkıyor. Phone (3a), 2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lense sahipken, Phone (3a) Pro modeli Sony’nin Lytia LYT-600 sensörünü kullanarak 3x optik zoom imkanı sağlıyor. 1/1.95 inç boyutundaki bu sensör, Pro modelini özellikle portre çekimlerinde ve uzak nesneleri net bir şekilde yakalamada bir adım öne çıkarıyor.

Nothing, tasarım konusunda da bazı yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Şirketin sosyal medyada paylaştığı ipuçlarına göre, cihazların kamera dizilimi farklılık gösterecek. Yayınlanan görsellerde, bir modelde yatay düzende, diğerinde ise L şeklinde konumlandırılmış lensler dikkat çekiyor. Bu ayrımın, iki model arasındaki farkları görsel olarak vurgulamak adına bilinçli bir tercih olduğu düşünülüyor.

Fiyatlandırma tarafında ise Phone (3a) modelinin yaklaşık 288 dolardan, Phone (3a) Pro’nun ise 345 dolardan satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Uygun fiyatlı ancak güçlü donanımlı cihazlarıyla adından söz ettiren Nothing, bu yeni seride de rekabetçi bir konumda yer almayı hedefliyor. Tüm detaylar, 4 Mart’taki lansmanda netleşecek.

