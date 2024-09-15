NVIDIA, TSMC’nin rakipleri ile iş yapmaya Haziran

NVIDIA yakında Samsung ile anlaşabilir
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan ve performanslı üretimiyle bilinen TSMC, uzun yıllardır NVIDIA için tedarik yapıyordu. Ancak TSMC’nin birçok farklı müşterisi olması, NVIDIA’nın çip üretimine zarar verdi. Bu nedenle firma, yakında Samsung gibi alternatif firmalar ile iş birliği yapabilir.
Goldman Sachs Communacopia and Technology Konferansı’na katılan NVIDIA CEO’su Jensen Huang, firmanın GPU üretimi için TSMC dışında şirketler ile anlaşabileceğini belirtti. Firma, TSMC’nin en başarılı firma olduğunu ancak yakında başka firmalarla anlaşabileceklerini ekledi. Huang, alternatif tedarik için herhangi bir firma ismi vermedi ancak Samsung’un bu rolü büyük ölçüde üstlenebileceği belirtiliyor. NVIDIA’nın Samsung sürecinde üretilen grafik kartları, verimlilik konusunda TSMC’nin gerisinde kalacaktır. Bakalım bu durum, oyuncuları nasıl etkileyecek.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.