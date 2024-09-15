NVIDIA, TSMC’nin rakipleri ile iş yapmaya Haziran

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük ekran kartı ve yapay zekâ çip tasarımcılarından olan NVIDIA, özellikle yapay zekâ sektörünün gelişmesi ile yeni rekorlar kırmaya başladı. Hız kesmeden büyümeye devam eden firma, yakında tedarik değişikliğine gidebilir.

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NVIDIA yakında Samsung ile anlaşabilir

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan ve performanslı üretimiyle bilinen TSMC, uzun yıllardır NVIDIA için tedarik yapıyordu. Ancak TSMC’nin birçok farklı müşterisi olması, NVIDIA’nın çip üretimine zarar verdi. Bu nedenle firma, yakında Samsung gibi alternatif firmalar ile iş birliği yapabilir.

Goldman Sachs Communacopia and Technology Konferansı’na katılan NVIDIA CEO’su Jensen Huang, firmanın GPU üretimi için TSMC dışında şirketler ile anlaşabileceğini belirtti. Firma, TSMC’nin en başarılı firma olduğunu ancak yakında başka firmalarla anlaşabileceklerini ekledi. Huang, alternatif tedarik için herhangi bir firma ismi vermedi ancak Samsung’un bu rolü büyük ölçüde üstlenebileceği belirtiliyor. NVIDIA’nın Samsung sürecinde üretilen grafik kartları, verimlilik konusunda TSMC’nin gerisinde kalacaktır. Bakalım bu durum, oyuncuları nasıl etkileyecek.



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Nvidia'nın yeni ekran kartlarını Samsung üretebilir