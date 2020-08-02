Nvidia; ARM için görüşmelere başladı

Geçtiğimiz hafta Japon Softbank holdinginin mali kaynak yaratmak amacıyla ARM iştirakini satmak veya borsaya açmak şeklinde planlarının olduğunu aktarmıştık. Nvidia ciddi bir teklif götürdü.

Yeni dev Nvidia mı olacak?

ARM bilindiği üzere mobil dünya için hayati öneme sahip. Akıllı telefon ve tabletler ARM tabanlı işlemciler kullanıyor. Sadece mobil dünya değil Nesnelerin İnterneti, süper bilgisayarlar ve sunucularda da ARM yongaları görüyoruz.

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Softbank esas olarak yapay zeka projeleri için ARM firmasını 32 milyar dolara satın almıştı ancak özellikle pandemi döneminde 16 milyar dolara yakın zarara uğrayınca yeniden yapılanma şart oldu. ARM da bu projenin önemli bir ayağı haline geldi.

Softbank ilk etapta ARM iştirakini satmak ikinci olarak da borsaya açmak niyetindeydi ancak Nvidia’nın ciddi bir teklif götürdüğü iddia ediliyor. Bu nedenle satış ihtimali daha ağır basıyor.

İddialara göre Nvidia ve Softbank satış görüşmelerine başlamış durumda. Goldman Sachs görüşmelere aracılık ediyor. Bazı kaynaklar Nesnelerin İnterneti bölümünün Softbank elinde kalacağını belirtiyor.

Nvidia’nın ARM mimarisi ile nasıl planları olduğu henüz belli değil. Sunucu tarafında önemli bir hakimiyeti olan firmanın sunucu paketlerinde AMD işlemcilere yer verdiği biliniyor. Bundan sonra muhtemelen ARM tabanlı işlemciler yer alacak ancak sadece bununla mı sınırlı kalacak şimdilik belirsiz.

https://www.techpowerup.com/270515/nvidia-in-advanced-talks-to-acquire-arm-from-softbank

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