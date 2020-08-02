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    Nvidia; ARM için görüşmelere başladı

    Softbank’ın ARM iştirakini gözden çıkarmasının ardından Nvidia devreye girdi. Goldman Sachs aracılığı ile Nvidia ve Softbank satış görüşmelerine başlamış durumda.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia; ARM için görüşmelere başladı

    Geçtiğimiz hafta Japon Softbank holdinginin mali kaynak yaratmak amacıyla ARM iştirakini satmak veya borsaya açmak şeklinde planlarının olduğunu aktarmıştık. Nvidia ciddi bir teklif götürdü.

    Yeni dev Nvidia mı olacak?

    ARM bilindiği üzere mobil dünya için hayati öneme sahip. Akıllı telefon ve tabletler ARM tabanlı işlemciler kullanıyor. Sadece mobil dünya değil Nesnelerin İnterneti, süper bilgisayarlar ve sunucularda da ARM yongaları görüyoruz.

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    Softbank esas olarak yapay zeka projeleri için ARM firmasını 32 milyar dolara satın almıştı ancak özellikle pandemi döneminde 16 milyar dolara yakın zarara uğrayınca yeniden yapılanma şart oldu. ARM da bu projenin önemli bir ayağı haline geldi.

    Softbank ilk etapta ARM iştirakini satmak ikinci olarak da borsaya açmak niyetindeydi ancak Nvidia’nın ciddi bir teklif götürdüğü iddia ediliyor. Bu nedenle satış ihtimali daha ağır basıyor.

    İddialara göre Nvidia ve Softbank satış görüşmelerine başlamış durumda. Goldman Sachs görüşmelere aracılık ediyor. Bazı kaynaklar Nesnelerin İnterneti bölümünün Softbank elinde kalacağını belirtiyor.

    Nvidia’nın ARM mimarisi ile nasıl planları olduğu henüz belli değil. Sunucu tarafında önemli bir hakimiyeti olan firmanın sunucu paketlerinde AMD işlemcilere yer verdiği biliniyor. Bundan sonra muhtemelen ARM tabanlı işlemciler yer alacak ancak sadece bununla mı sınırlı kalacak şimdilik belirsiz.



    https://www.techpowerup.com/270515/nvidia-in-advanced-talks-to-acquire-arm-from-softbank Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yoizhik (Fatih U.) 2 hf. en beğenilen javaprof
    Türkiye diye bir ülke Suriye'liler için 40-50 milyar dolar harcamış, onlar alabilir mesela, zenginler demekki. Düşünsene AMD hisseleri 2$'ken alıp şimdi sattıklarını.
    Türkiye diye bir ülke Suriye'liler için 40-50 milyar dolar harcamış, onlar alabilir mesela, zenginler demekki. Düşünsene AMD hisseleri 2$'ken alıp şimdi sattıkl...
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    ZewZack (Enes Ataş) 2 hf.
    evi arabayı amd hisselerine bassam böbreği dalağı nvidiaya bassam intele zütümü bassam var bi hayalimiz...
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    .V. 2 hf. (düzenlendi)
    Keşke kendi yonga satışları üzerinden ticari kaygıları olmayan bir firmaya gitse.


    Nvidia'nın alması bu işi daha ileri taşır fakat bir yandan güçlü tasarımları sayesinde üstünlükle gelen bir tekel tarafı oluşabilir. Şunu demiyorum alır kimseye lisans satmaz, bu işin çocuksu tarafı, zaten istese de yapamaz. Ancak Muhtemelen en güçlü arm cpu'ları nvidia'nın elinde görürüz belirli bir süreden sonra. Şunun da farkındayım arm tasarımlarını direkt alıp kullanabilir ya da özelleştirebilir fakat oturup nvidia'yı bu konuda geçmek oldukça zor olacaktır.
    Keşke kendi yonga satışları üzerinden ticari kaygıları olmayan bir firmaya gitse. Nvidia'nın alması bu işi daha ileri taşır fakat bir yandan güçlü ta...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu
    farklı bir ülkenin alması çok daha iyi olur tr alabilir mesela
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Arm ı satmak akıl işi değil. Altın yumurtlayan tavuk resmen
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    S.T.A.L.K.E.R. 2 hf.
    Çoluk çocuk yorumlarına bak ya ticari kaygısı olmayan bir firma alsınmış :D çok üstün zekalı olduk valla
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    68060 2 hf. S.T.A.L.K.E.R.
    Hangi süper zeka diyor bunu yorumlarda bulumadım da. Genelde tartışma çıkarmak için olmayan kişiler hakkın "şimdi gelip bunu derler" şeklinde ithamda bulunuyor bu forumda, iyice can sıkar hale geldi o yüzden soruyorum.
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    White Water 2 hf.
    SoftBank'in satma kararının en büyük sebebini haberde göremedim. ARM'in İngiltere'deki genel merkezi Çin İştirakinin başındaki CEO'sunu görevden alıyor Haziran başında. Çin CEO'su ise koltuğu bırakmıyor ve ARM China şirketini yönetmeye devam ediyor. İngiltere'deki genel merkez iki aydır Çin'deki şirketini geri almaya çalışıyor ama başaramıyor. En son İngiltere'nin aldı Huawei kararından sonra İngiltere'den gelecek bir şirketin taleplerini Çin Hükumetinin olumlu karşılamayacağı da ortada. Bütün bunlardan canı tak eden SoftBank ise yeter artık dedi ve ekonomik ihtiyaçlarını da karşılamak için satışa çıkardı ARM'ı. Aksi halde bu kadar lisansı elinde olan ve bunca kar elde eden bir şirketi kim satar?
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    Feyzuli 2 hf.
    İnşallah nasip olmaz. Bu olay yıllar önce AMD yerine Intelin ATI yi almasına benzer gerçekleşirse.
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 hf.
    Amerika yine tekelleşiyor inşallah başka ülke alır armı.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Yoizhik (Fatih U.) 2 hf. javaprof
    Türkiye diye bir ülke Suriye'liler için 40-50 milyar dolar harcamış, onlar alabilir mesela, zenginler demekki. Düşünsene AMD hisseleri 2$'ken alıp şimdi sattıklarını.
    Yanıtla +8
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    Elektrikliarabasever 2 hf. javaprof
    İnşallah ABD alır da Çin kumda oynar :)
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    Mr. Jingles 2 hf. (düzenlendi)
    Keşke Intel satın alsa da bir gelişme görsek.
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    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu Mr. Jingles
    isteseler çok rahat alabilirler ama adamlar nedense yenilik ile gelmek istemiyor adamlar çok garip
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    piyasa tekellerinin temelleri 80 yıllara dayanıyor !
    adam transistörün çalışmasının bile pantentini almış
    hal böyle olunca -0- dan işlemci yapmak için
    piyasada patenti olan tüm firmaları ucuza düşen hisselerini toplamadan
    bu sektörde hiç bir şey yapamazsınız.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Tekel yaratacak bir firmanın elinde olması pek iyi olmaz. Hatta bu firma rakiplerine karşı avantaj sağlamak için bir yollara girecekse daha kötü. Nvidia bunu yaşatıyor.
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    .V. 2 hf. (düzenlendi)
    Keşke kendi yonga satışları üzerinden ticari kaygıları olmayan bir firmaya gitse.


    Nvidia'nın alması bu işi daha ileri taşır fakat bir yandan güçlü tasarımları sayesinde üstünlükle gelen bir tekel tarafı oluşabilir. Şunu demiyorum alır kimseye lisans satmaz, bu işin çocuksu tarafı, zaten istese de yapamaz. Ancak Muhtemelen en güçlü arm cpu'ları nvidia'nın elinde görürüz belirli bir süreden sonra. Şunun da farkındayım arm tasarımlarını direkt alıp kullanabilir ya da özelleştirebilir fakat oturup nvidia'yı bu konuda geçmek oldukça zor olacaktır.
    Yanıtla +6
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