Tam Boyutta Gör

Nvidia, beklenen RTX 40 serisi RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarının üstündeki örtüyü kaldırarak yeni üst seviye çözümlerini sergiledi. Önceki nesle oranla çok daha güçlü olan kartlar aynı şekilde fiyat noktasında da daha yüksekte yer alıyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang yaptığı açıklamada “ekran kartı fiyatlarının düşeceği fikri geçmişte kaldı” söyleminde bulundu.

Moore Yasası öldü

Bu söylemini bir soru cevap etkinliğinde dile getiren Huang, artık 12 inçlik silikon wafer’ların çok daha pahalı olduğunu bu nedenle fiyatların yükseleceğini belirtiyor. Öte yandan Huang, Moore Yasası’nın da öldüğünü söylüyor. Nvidia liderinin bu söylemi bir ilk değil. Zira 2017’den beri arada sırada Moore Yasası’nın en azından GPU temelinde geçerli olmadığının altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör

Moore Yasası, esasında bir yazılı kanun değil. Intel’in kurucularından Gordon Moore tarafından 1965 yılında ortaya atılan bu öngörü, her 18 veya 24 ayda mikroişlemci üzerindeki bileşen sayısının iki katına çıkacağını, üretim maliyetlerinin ise aynı veya düşme eğilimi göstereceğine dayanıyor. 2005 yılında ise bizzat Moore tarafından yapılan açıklamada öngörüsünün yakın zamanda geçerliliğini yitireceği ifade edilmişti.

RTX 4090, Nvidia laboratuvarında 3.0GHz'e hız aşırtıldı! 3 gün önce eklendi

Öte yandan Moore Yasası’nın yaşayıp yaşamayacağı ise doğrudan üreticilere bağlı. Intel’in big.LITTLE tasarım yaklaşımı ve AMD’nin mevcut 3D V-Cache teknolojisi gibi mimari düzeyinde ilerlemeler yasanın ömrünü uzatabilir. Ancak yasanın geçerliliği noktasındaki olumsuz söylemleri sadece Huang dile getirmiyor. Sektöründe önde gelen isimleri de Moore Yasası için umutlu değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia CEO’su açıkladı: Moore Yasası artık öldü