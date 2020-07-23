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    Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi

    Softbank’ın mali sıkıntıları aşabilmek adına ARM iştirakini elden çıkarma planları karşılık buldu. Grafik devi Nvidia’nın muhtemel bir ARM anlaşmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi
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    Japon Softbank şirketinin 2016 yılında 32 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı ARM Holdings iştirakini ilk etapta satmak yoksa da borsaya açmak şeklinde planlarının olduğu gündeme gelmişti. Bu hafta ilginç bir iddia ortaya atıldı.

    Nvidia sürprizi

    Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Nvidia muhtemel bir ARM satın alımı için planlar yapıyor. Firma geçmiş yıllarda İsrailli Mellanox gibi önemli satın alım hamlelerine imza atmıştı. ARM için de benzer bir yol izleyebilir.

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    Nvidia esas itibariyle ARM mimarisine uzak gibi görünüyor. Ağırlıklı olarak oyuncu ekran kartları, yapay zeka hızlandıcıları, süper bilgisayar sistemleri, sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışıyor ancak önemli ayrıntılar da var.

    Firmanın önce mobil dünyaya giriş yapan sonrasında ise Shield TV odaklı tasarlanmaya başlayan Tegra yonga setleri ARM tabanlıydı. Yine sunucu tarafında Nvidia’nın ARM tabanlı çözümleri de yer almıştı. Nvidia mobil dünyadaki akışı bozmayacaktır ancak yapay zeka ve sunucu sistemlerine yönelik de hamle yapmayı düşünecektir.

    Softbank son dönemde özellikle WeWork yatırımlarının boşa çıkması sonucunda nakit sıkıntısı çekmeye başladı. T-Mobile operatöründeki hisselerinin 21 milyar dolarlık kısmını geri çekmeyi planlıyor. Ayrıca borçları için de 41 milyar dolar fon arayışı içerisinde. Muhtemel bir ARM satışı 35-40 milyar dolar arasında olabilir.



    https://finance.yahoo.com/news/nvidia-expresses-interest-softbanks-chip-190627297.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TakemasterTR (Deniz ) 2 sa.
    Giderek popüler olan Jetson'ların gelişimini hızlandırır bu hamle.
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    ertech26 (Dark Destroyer) 2 sa.
    Nvidia alırsa open-soruce sürücüleri kaynak kodları felan unutun kimseye vermez.
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    smartcard (Murat ) 4 sa.
    Rekabet kurumuna takılır. Nvidia'nın tarzı hep bana rabbena. O yüzden başına ciddi işler açılır.
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    Feyzuli 4 sa.
    Nvidia alırsa bu teknolojiyi intel ve amd 6 ile 8 sene içinde batar eski cpu teknolojisi ile.
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    fhrstw 2 sa. Feyzuli
    Aynen ayrıca 1000 dolara anakart 1500 dolara cpu 2000 dolarada gpu alırız :))
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    interwap (Volkan ) 4 sa.
    Intel alıyormuş.....
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    ti7800 (Temjin O.) 6 sa.
    Keşke biz alsak dermişim...
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    firat_kilic 5 sa. ti7800
    Önemli olan almak değil aldıktan sonra teknolojiyi yükseltebilmek öteki türlü alıp elinde ölür. Bunun için fizik, kimya, matematikte çok ileri olmak onları maddeye uygulayabilmek lazım. Bir ferrari alabilirsin ama ferrayi yapan sana sattıktan sonra derrariyi çıkartabilir onudamı alacaksın? o müşteri kafası sıfırdan yaptıktan sonra güneş gibi ışıldarsın diğerleri ise ona erişmek için ödeme yapar. Anlamak anahtardır.
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    raxetul (Emrah Urhan) 6 sa.
    Nvidia ARM'ı satın alıp Samsung gibi diğer üreticilere lisans satmayı zorlaştırarak diğer üreticileri kendi işlemcilerinin kullanımına zorlarsa çok ciddi zarar görür. Üreticiler RISC-V tasarım ve üretimini güçlendirerek ARM'dan geçiş yapar.

    Satın alıp ARM ekosistemindeki firmalarla ortak hareket ederse de bu sefer x86'ların etkinliğini başarılı bir şekilde azaltır.
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    V4LKyR 6 sa.
    Softbank sağlam patladı şu WeWork meselesinde... WeWork 47 milyar dolar değerden 2,9 milyar dolar değere düştü, 1 sene içerisinde.
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    firat_kilic 5 sa. V4LKyR
    iyiki arm hissesi almamışız :) hisselerle de kandırma olayları var londondayken alsaydık ne olacaktı? neden softbanka gömdüler yatırımcılara ne oldu? mezarlıklara ziyarete giden var mı? kim öldü diye soran var mı?
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