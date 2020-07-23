Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi

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Japon Softbank şirketinin 2016 yılında 32 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı ARM Holdings iştirakini ilk etapta satmak yoksa da borsaya açmak şeklinde planlarının olduğu gündeme gelmişti. Bu hafta ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Nvidia sürprizi

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Nvidia muhtemel bir ARM satın alımı için planlar yapıyor. Firma geçmiş yıllarda İsrailli Mellanox gibi önemli satın alım hamlelerine imza atmıştı. ARM için de benzer bir yol izleyebilir.

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Nvidia esas itibariyle ARM mimarisine uzak gibi görünüyor. Ağırlıklı olarak oyuncu ekran kartları, yapay zeka hızlandıcıları, süper bilgisayar sistemleri, sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışıyor ancak önemli ayrıntılar da var.

Firmanın önce mobil dünyaya giriş yapan sonrasında ise Shield TV odaklı tasarlanmaya başlayan Tegra yonga setleri ARM tabanlıydı. Yine sunucu tarafında Nvidia’nın ARM tabanlı çözümleri de yer almıştı. Nvidia mobil dünyadaki akışı bozmayacaktır ancak yapay zeka ve sunucu sistemlerine yönelik de hamle yapmayı düşünecektir.

Softbank son dönemde özellikle WeWork yatırımlarının boşa çıkması sonucunda nakit sıkıntısı çekmeye başladı. T-Mobile operatöründeki hisselerinin 21 milyar dolarlık kısmını geri çekmeyi planlıyor. Ayrıca borçları için de 41 milyar dolar fon arayışı içerisinde. Muhtemel bir ARM satışı 35-40 milyar dolar arasında olabilir.

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-expresses-interest-softbanks-chip-190627297.html

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