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    Nvidia, dünyanın en hızlı yapay zeka süper bilgisayarını İsrail’e kuruyor

    Nvidia, Computex 2023'te yaptığı açıklamada, dünyanın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarlarından biri olan Israel-1'i İsrail'deki tesislerinde inşa edeceğini duyurdu.
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    Nvidia, en hızlı yapay zeka süper bilgisayarını İsrail’e kuruyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Pazartesi günü Computex 2023'te yapay zeka uygulamalarına yönelik artan müşteri talebini karşılamak için İsrail'in en güçlü yapay zeka (AI) süper bilgisayarını inşa ettiğini söyledi. Dünyanın borsada işlem gören en değerli çip şirketi olan Nvidia, bulut tabanlı sistemin yüz milyonlarca dolara mal olacağını ve 2023 yılı sonuna kadar kısmen faaliyete geçeceğini söyledi.

    8 exaflop'luk yapay zeka işlem gücü

    Nvidia, en hızlı yapay zeka süper bilgisayarını İsrail’e kuruyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'dan yapılan açıklamada, Israel-1'in 8 exaflop'a kadar yapay zeka hesaplama performansı sunmasının beklendiği ve bunun da onu dünyanın en hızlı yapay zeka süper bilgisayarlarından biri haline getireceği belirtildi. Israel-1'in ayrıca geleneksel bilimsel hesaplama iş yükleri için 130 petaflop'tan fazla işlem performansı sağlaması bekleniyor. Bu anlamda AMD'nin Frointier'inden önemli ölçüde yavaş. Tabi bu sistemin amacı yapay zeka ve o konuda da rakipsiz. Bu arada bir exaflop saniyede 1 kentilyon ya da 1.000.000.000.000.000 hesaplamaya tekabül ediyor.

    Şirketin HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) ve ağdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gilad Shainer, "Yapay zeka yaşamımızdaki en önemli teknoloji gücü ve Nvidia bu gücün ön saflarında yer almaya kararlı. Israel-1, İsrail'de ve dünya çapında inovasyonu teşvik etmemize yardımcı olacak büyük bir yatırımı temsil ediyor" dedi.

    Sistem, Ethernet tabanlı bulut yapay zeka performansını ve verimliliğini artırmak için tasarlanmış etkinlikte duyurulan Nvidia Spectrum-X ağ platformunu temel alacak. Israel-1 tamamlandığında 34 milyondan fazla CUDA ve 1 milyondan fazla dördüncü nesil Tensor çekirdeği sunacak. Bunun için süper bilgisayar, 2.560 BlueField-3 DPU (veri işleme birimleri) ve 80 Spectrum-4 anahtarı ile toplam 2.048 Nvidia H100 80GB GPU'yu barındıran Dell Technologies tarafından sağlanan 256 HGX H100 GPU sistemine sahip olacak.

    Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-accelerated-ethernet-platform-for-hyperscale-generative-ai https://www.reuters.com/technology/nvidia-build-israeli-supercomputer-ai-demand-soars-2023-05-29/
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