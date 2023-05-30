Nvidia, dünyanın en hızlı yapay zeka süper bilgisayarını İsrail’e kuruyor

8 exaflop'luk yapay zeka işlem gücü
Şirketin HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) ve ağdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gilad Shainer, "Yapay zeka yaşamımızdaki en önemli teknoloji gücü ve Nvidia bu gücün ön saflarında yer almaya kararlı. Israel-1, İsrail'de ve dünya çapında inovasyonu teşvik etmemize yardımcı olacak büyük bir yatırımı temsil ediyor" dedi.
Sistem, Ethernet tabanlı bulut yapay zeka performansını ve verimliliğini artırmak için tasarlanmış etkinlikte duyurulan Nvidia Spectrum-X ağ platformunu temel alacak. Israel-1 tamamlandığında 34 milyondan fazla CUDA ve 1 milyondan fazla dördüncü nesil Tensor çekirdeği sunacak. Bunun için süper bilgisayar, 2.560 BlueField-3 DPU (veri işleme birimleri) ve 80 Spectrum-4 anahtarı ile toplam 2.048 Nvidia H100 80GB GPU'yu barındıran Dell Technologies tarafından sağlanan 256 HGX H100 GPU sistemine sahip olacak.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-accelerated-ethernet-platform-for-hyperscale-generative-ai https://www.reuters.com/technology/nvidia-build-israeli-supercomputer-ai-demand-soars-2023-05-29/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)