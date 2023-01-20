Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, bekleyenlerini performans anlamında üzebilir

RTX 4060 Ti performansı bekleneni vermeyebilir

Güvenilir sızıntı kaynağı Kopite7kimi’ye göre Nvidia’nın yaklaşan GeForce RTX 4060 Ti’ı oyun performansında sadece RTX 3070 seviyesinde olacak. Dolayısıyla bu durum hiç de etkileyici durmuyor. Zira RTX 4070 Ti, önceki neslin amiral gemisi RTX 3090 Ti seviyesinde bir performans sergileyebiliyor. Ancak RTX 4060 Ti için söylenenler kartı bekleyenleri üzecek cinsten. Öte yandan karttaki küçük veri yolu arayüzü göz önüne alındığında RTX 4060 Ti, yüksek çözünürlüklerde zorlanabilir. Dolayısıyla kartın konumlandırması 1080p ve 1440p olarak yapılabilir.

RTX 4060 Ti beklenen özellikleri

GeForce RTX 4060 Ti'ın tam AD106 grafik yongasının kırpılmış bir versiyonu olan AD106-350-A1 GPU çekirdeğini kullanması bekleniyor. BU GPU’nun 34 SM veya 4352 CUDA çekirdeği, 8 GB GDDR6 bellek barındırdığı söyleniyor. Kartın 128 bitlik bir veri yolu arabiriminde 18 Gb/sn hızında çalışarak 288 GB/s bant genişliği sağladığı ve RTX 3060 Ti'ye göre 8 kat daha fazla olan 32 MB L2 önbellek ile geleceği de söylenenler arasında. RTX 4060 Ti için 160W TDP değerinin olacağı söylenirken RTX 40 ailesinin tamamında olan PCIe Gen5 12VHPWR konektörünün bu modelde de olacağını söyleyebiliriz.

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Nvidia’nın RTX 4070 ve RTX 4060 Ti ekran kartlarını bu yılın ikinci çeyreğinin ortalarında veya ikinci çeyreğinin başlarında tanıtması bekleniyor. Ek olarak RTX 4060 Ti için herhangi bir fiyatlandırma bilgisi yok. RTX 4070 Ti 799 dolar fiyat etiketiyle çıkmıştı. Bir tahminde bulunmak gerekirse RTX 4060 Ti pekala 400 ila 499 dolar arasında olacağını söyleyebiliriz.

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