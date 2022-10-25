Nvidia, RTX 4090 güç bağlantısının erimesini araştıracak

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Nvidia’nın üst seviye çözümü GeForce RTX 4090 her ne kadar performans noktasında lider olsa da aynı zamanda güç tüketimi konusunda da ön tarafta yer alıyor. Son olarak RTX 4090 ekran kartında bulunan 16-pin güç konektörü ve kartların kutusundan çıkan dönüştürücü kabloların ise enerji aktarımında yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştı. Nvidia ise bu durum hakkında hızlı bir şekilde açıklama yaptı.

GeForce RTX 4090 yakıp geçiyor 1 gün önce eklendi

RTX 4090 kartları henüz daha yeni yeni kullanıcıların sistemlerine giriş yapıyor ve şimdilik bu “erime” sorunu yaygın gözükmüyor ancak bu konunun önem derecesini etkilememekte. Ek olarak şimdilik Gigabyte RTX 4090 ve Asus RTX 4090 kartlarındaki yeni 12VHPWR adaptör kablosunda (kutudan çıkan 16-pinden 4x8-pine dönüşüm kablosu) ve 16-pin konektöründe erime ve yanma meydana geldiği görüldü.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Nvidia sözcüsü Bryan Del Rizzo, konuyu araştırdıklarını ve sorunu yaşayan kart sahipleriyle iletişime geçtiklerini açıkladı. Nvidia ilk olarak RTX 3090 Ti’da kullandığı 16-pin güç konektörünü yeni nesil kartlarında artık standart haline getirmişti. ATX 3.0 güç kaynakları için tasarlanan 12VHPWR güç konektörü yüksek ve daha dengeli enerji aktarımına olanak tanıyordu.

Kablonun doğru şekilde bağlanması öneriliyor

Tam Boyutta Gör Bunlarla birlikte yaşanan sorun, kartların kutusundan çıkan dönüştürücü kablodan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Aktarılanlara göre dönüştürücü kablonun kalitesi kilit rol oynamakta. Zira RTX 4090 yoğun yük altında 600W’tan daha fazla bir güç talebinde bulunuyor.

RTX 4090 güç kablosu nasıl bağlanmalı?

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla eğer dönüştürücü kablo kullanılacaksa bunun kaliteli olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise 12VHPWR güç konektörünün bükülmesi. Tavsiye edilene göre kablonun bağlantı noktasından 35mm kalacak şekilde bükülmesi. Bağlantı yerlerinin olabildiğince bükülmeden uzak tutulması öneriliyor ancak RTX 4090’ın boyutu düşünüldüğünde bu işlemin sadece geniş hacimli kasalarda yapılabilmesi mümkün gibi görünüyor.

Tüm bu önerilerin arkasında ise 12VHPWR konektörü ve terminallerinin önceki nesilden çok daha küçük olması yatıyor. Dolayısıyla kabloları konektöre çok yakından bükerseniz bazı terminallerde gevşeme yaşanabiliyor. Eylül ayının başlarında PCI-SIG, 12VHPWR konektörünün bazı durumlarda yanabileceğine ve eriyebileceğine dikkat çekmişti.

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Nvidia, RTX 4090 güç bağlantısının erimesini araştıracak