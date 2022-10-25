Nvidia, RTX 4090 güç bağlantısının erimesini araştıracak

Nvidia’nın üst seviye çözümü GeForce RTX 4090 her ne kadar performans noktasında lider olsa da aynı zamanda güç tüketimi konusunda da ön tarafta yer alıyor. Son olarak RTX 4090 ekran kartında bulunan 16-pin güç konektörü ve kartların kutusundan çıkan dönüştürücü kabloların ise enerji aktarımında yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştı. Nvidia ise bu durum hakkında hızlı bir şekilde açıklama yaptı.
RTX 4090 kartları henüz daha yeni yeni kullanıcıların sistemlerine giriş yapıyor ve şimdilik bu “erime” sorunu yaygın gözükmüyor ancak bu konunun önem derecesini etkilememekte. Ek olarak şimdilik Gigabyte RTX 4090 ve Asus RTX 4090 kartlarındaki yeni 12VHPWR adaptör kablosunda (kutudan çıkan 16-pinden 4x8-pine dönüşüm kablosu) ve 16-pin konektöründe erime ve yanma meydana geldiği görüldü.
Kablonun doğru şekilde bağlanması öneriliyor
RTX 4090 güç kablosu nasıl bağlanmalı?
Tüm bu önerilerin arkasında ise 12VHPWR konektörü ve terminallerinin önceki nesilden çok daha küçük olması yatıyor. Dolayısıyla kabloları konektöre çok yakından bükerseniz bazı terminallerde gevşeme yaşanabiliyor. Eylül ayının başlarında PCI-SIG, 12VHPWR konektörünün bazı durumlarda yanabileceğine ve eriyebileceğine dikkat çekmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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