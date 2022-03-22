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    Nvidia H100 hızlandırıcısı karşınızda

    Nvidia’nın merakla beklenen yeni yapay zekâ canavarı H100 hızlandırıcısı kameralara yakalandı. Nvidia farklı kurumsal çözümler ile sunucu dünyasında fark yaratmaya çalışacak.
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    Nvidia H100
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    Nvidia’nın Hopper mimarisini geleneksel grafik teknolojisi konferansında tanıtacağını duyurmasının ardından birbiri ardına sızıntılar gelmeye başladı. Önce çekirdek şeması internete sızdırıldı şimdi de hızlandırıcının kendisi kameralara yakalandı.

    Nvidia H100 özellikleri neler?

    Nvidia GH100 toplamda 8 grafik kümesi - GPC ile geliyor. Her küme içerisinde 9 adet işlem birimi, her birim içerisinde 2 adet çoklu akış işlemcisi bulunuyor. Tahminlere göre 144 çoklu işlemcide 9216 CUDA çekirdeği veya 17512 FP32 çekirdeği bulunuyor. Çekirdeğe 4MB Seviye 2 ön bellek ayrılmış. AMD Instinct MI250 hızlandırısına göre 3 kat fazla bellek mevcut. Lovelace kartlarında da 96MB seviyesine kadar ön bellek olacağı gündeme gelmişti.

    Nvidia GH100 firmanın farklı bir çözüm izlediği ilk yonga konumunda. Toplam 8 GPC biriminin sadece 1 tanesinde 3D motoru aktif. Bu birim gerekli grafik yükünü üzerine alıyor. Diğer 7 birim ise genel amaçlı işlemlere yoğunlaşıyor. Gerekirse bu konfigürasyonda değişiklikler yapılabilecek.

    Nvidia GH100 çekirdeğini temel alacak olan Nvidia H100 hızlandırıcısı en gelişmiş yapay zekâ ve derin öğrenme cihazı olma iddiasında. 6144-bit veri yoluna sahip HBM3 bellek barındıracak olan hızlandırıcı kameralara da yansıdı.

    Nvidia’nın yine SMX tarzında sadece devre kartı ve PCIe tarzında kapalı slot şeklinde iki versiyon hazırlaması bekleniyor. Ayrıca görsellerde DGX Station ve SuperPod gibi farklı çözümler olacağı da anlaşılıyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 17 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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