Nvidia Instant NeRF teknolojisini tanıttı: Fotoğraflar üç boyutlu sahnelere dönüşecek

GDC 2022 etkinliğinde yapay zeka teknolojileri hakkında yeni bilgiler paylaşan Nvidia, 2D fotoğraflardan hızlı bir şekilde üç boyutlu sahneler oluşturulmasını sağlayan Instant NeRF teknolojisini tanıttı.
Günümüzde Neural Radiance Field’ın bir kısaltması NeRF terimi, hareketsiz görüntülerden üç boyutlu sahneler oluşturmak için yapay zekâ desteği kullanılan bir teknik olarak biliniyor. Bununla birlikte teknolojinin saatler veya günler süren işleme sürelerini yapay zeka tensor çekirdekleri ile 1000 kata kadar azaltmayı başaran şirket, üç boyutlu sahneleri yalnızca birkaç saniyede oluşturabilecek.
Nvidia yeni teknolojinin sanal dünyada avatarlar veya sahneler oluşturmak, video konferans katılımcılarını ve ortamlarını 3D olarak yakalamak gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini söylüyor. Teknolojinin yapay zeka desteği ile görüşü engellenen nesneleri bile doldurabileceğini bildiren şirket, 2D görüntü yakalama işlemi sırasında çok fazla hareket varsa yapay zeka tarafından oluşturulan sahnelerin bulanık olacağını dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"